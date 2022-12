Cecilia Rodriguez: “Luca Onestini? Grande stratega”/ Moser conferma: “Ha capito che la coppia funziona al GF”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser stroncano Luca Onestini: “Al GF Vip grande stratega”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati i protagonisti dell’ultimo appuntamento con Casa Chi. Nell’intervista i due futuri sposi si sono sbilanciati sul Grande Fratello Vip, dicendo la loro su alcuni dei protagonisti dell’edizione in corso, senza risparmiare critiche anche molto pungenti. È il caso delle dichiarazioni fatte su Luca Onestini, che i due hanno conosciuto durante la loro edizione del GF Vip.

Luca ha infatti partecipato anche a quell’edizione, arrivando sino in finale. Cecilia ricorda bene la loro convivenza nella Casa ed è proprio ricordando quei momenti che dichiara: “Cosa penso di lui? Penso che sia un grandissimo stratega. Lo sa fare bene. Quello che dico sempre è che è molto difficile entrare in un personaggio e portarlo avanti, invece lui l’ha portato avanti fino alla fine quindi chapeau. Devo dire che gli è andata sempre bene, era arrivato in finale.”

Ignazio Moser: “Luca Onestini? Ha capito che la coppia funziona!”

Della stessa opinione si è detto Ignazio Moser. Lo sportivo è stato anzi anco più pungente della sua fidanzata, dicendo di Luca Onestini che: “Lui ormai è un professionista dei reality quindi è palese che ogni volta che entra in un reality sistema un po’ quello che ha sbagliato la volta prima. Secondo me questa volta punta tutto sulla coppia, ha visto che funziona quello.” Il riferimento è all’avvicinamento a Nikita Pelizon nella Casa del Grande Fratello Vip, anche se va detto che anche nella precedente edizione del reality si è poi avvicinato a Ivana Mravzova con la quale ha poi avuto una storia d’amore durata quattro anni.

