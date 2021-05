Cecilia Rodriguez manda i fan contro Roberto Ciufoli/ Tutto è lecito per salvare Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez lancia un appello ai fans prima della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 per salvare Ignazio Moser, al televoto con Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli. Pur non vedendo l’ora di riabbracciare il fidanzato e trascorrere l’estate con lui, Cecilia spera che Ignazio riesca a superare il televoto di questa sera restando in Honduras fino alla finale. Per riuscire nella sua missione ha lanciato un appello ai fan chiedendo loro di votare per eliminare Roberto Ciufoli in modo da far restare in Honduras Ignazio e Andrea Cerioli che si sono legati sin dal primo giorno di convivenza. “Siamo tutti con te amore mio, nessuno vuole che tu esca. Quindi se qualcuno non ha ancora votato è obbligato a farlo”, ha dichiarato Cecilia su Instagram svelando, inoltre, di fare fatica ad addormentarsi e di restare sveglia fino alle sei del mattino.

Cecilia Rodriguez pronta a salvare Ignazio Moser dall’eliminazione

Tra Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli, per salvare Ignazio Moser dall’eliminazione, Cecilia Rodriguez chiede ai propri fans di votare per eliminare Roberto Ciufoli. “Roberto non sa lavorare in gruppo”, ha detto un utente rispondendo all’appello di Cecilia che ha, poi, aggiunto: “Mi dispiace perché sento tante persone dire che è un uomo meraviglioso al di fuori di questa Isola. Quello che penso io avendola fatta è che l’Isola tira fuori la tua vera personalità”. Altri utenti eliminerebbero Andrea Cerioli, ma Cecilia ha spiegato perchè vorrebbe vedere ancora insieme Andrea e Ignazio: “Sono diversissimi, hanno due caratteri diversi, ma da quanto vedo… sono belli insieme”, ha aggiunto. Il desiderio di Cecilia, dunque, si realizzerà?

