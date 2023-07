Cecilia Rodriguez, messaggio social per Belen e Stefano?/ I fan sbattono: “Tua sorella non si vergogna?”

Cecilia Rodriguez, l’ultimo messaggio “criptico” scatena gli hater

L’esposizione social dei personaggi pubblici spesso apre dei veri e propri dibattiti in rete partendo da semplici messaggi o post condivisi. L’ultima ad essere incappata in una situazione simile è stata Cecilia Rodriguez, sorella di Belen. Come riporta il portale Leggo, la giovane nelle ultime ore ha postato una frase in argentino leggermente enigmatica. Prontamente i follower si sono sbizzarriti nel dare la propria interpretazione e non sono mancati quelli convinti che si trattasse di un messaggio diretto a Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Cecilia Rodriguez, dedica d'amore a Ignazio Moser per il compleanno/ "Che la vita ti sorrida sempre": foto

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza tra media e news di cronaca rosa della presunta rottura definitiva tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La showgirl argentina pare abbia già una nuova fiamma: l’imprenditore Elio Lorenzoni. Quest’ultima indiscrezione di gossip è però ancora in attesa di conferme. Nel frattempo – come anticipato – Cecilia Rodriguez ha postato un messaggio sui social che per molti si ricollega alla vicenda della sorella con Stefano De Martino. “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono”.

Cecilia Rodriguez, matrimonio annullato con Ignazio Moser?/ "Prima o poi..."

Cecilia Rodriguez, il presunto post dedicato a Belen e Stefano divide i fan: “Ha superato ogni limite…”

Le parole di Cecilia Rodriguez sui social – come riporta Leggo – hanno infiammato un vero e proprio dibattito social. Per molti, il riferimento alla sorella – Belen Rodriguez – sarebbe chiaro ed evidente. Per altri invece sembra non esserci alcun collegamento con la storia sentimentale della showgirl argentina. In ogni caso, come riporta il portale, sarebbero arrivati commenti anche piuttosto duri nei confronti della compagna di Stefano De Martino, con quest’ultimo sembra essersi chiuso nel silenzio.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, tensioni e voci di crisi/ La replica:"C'è stata una discussione ma..."

“Invece lui che ha perdonato una figlia con un altro non conta?”, questo uno dei tanti commenti apparsi sotto il post di Cecilia Rodriguez. E ancora: “Tua sorella si dovrebbe vergognare: non pensa ai figli? A me prima piaceva, ma ora ha superato ogni limite. Non si può commentare, che superficialità!”. Stando ai commenti riportati da Leggo, è evidente come molti si siano quasi schierati con Stefano De Martino in merito alla presunta rottura con Belen Rodriguez. Chiaramente, il fatto che si sia scatenato un dibattito non implica che le parole di Cecilia Rodriguez fossero realmente indirizzate alla coppia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA