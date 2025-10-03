Cecilia Rodriguez mostra la cameretta della sua prima figlia: alcuni dettagli fanno discutere

Manca pochissimo alla nascita di Clara Isabel, la prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia sta vivendo le ultime settimane di gravidanza con grande attesa, tra mille preparativi per accogliere la piccola nel modo migliore possibile. Cecilia, che ha condiviso sui social molti momenti della sua dolce attesa, ha mostrato anche alcuni dettagli della trasformazione della casa in vista dell’arrivo della piccola, fino ad arrivare alla cameretta della neonata.

Nonostante manchi ancora qualche settimana al parto, la sorella di Belen Rodriguez e il l’ex ciclista hanno già concluso i lavori della stanza della loro prima figlia, condividendo il risultato in dei video pubblicati nelle storie Instagram, dalla scelta dei colori ai complementi d’arredo. Dalle storie, si può vedere che la camera ha le pareti a righe neutre, il pavimento in parquet chiaro e il lampadario in tessuto panna, così da diffondere una luce soffusa. Per ora, l’arredamento è minimalista, perché la piccola dormirà inizialmente accanto ai genitori.

Cecilia Rodriguez mostra la culla di sua figlia: il prezzo

Ma, ad attirare l’attenzione, è stata soprattutto la culla in uncinetto che Cecilia Rodriguez desiderava tanto fin dall’inizio della gravidanza. Il motivo? Si tratta di una culla appoggiata su un supporto in legno con dondolo incluso che ha un costo da capogiro, ovvero ben 420 euro. Inoltre, può trasformarsi in un dondolo anti-reflusso e anche in una palestrina Montessori, così da dare a Clara Isabel uno spazio dove dormire e giocare in sicurezza. Insomma, tutto sembra essere pronta per l’arrivo della prima figlia di Ignazio e Cecilia, che non vedono l’ora di conoscerla.