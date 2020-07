Cecilia Rodriguez o Jeremias a Temptation Island Vip 2020?/ “Uno dei due nel cast”

Mentre l’edizione di Filippo Bisciglia si accinge a giungere al termine con la puntata di giovedì 30 luglio, continuano i lavori per la prossima edizione di Temptation Island Vip. Alessia Marcuzzi si prepara infatti a tornare alla conduzione dopo il successo dello scorso anno, e intanto non mancano indiscrezioni sulle coppie che popoleranno questa edizione. Nelle ultime ore, a lanciare due nomi bomba è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano. Stando a quanto rivela, nel cast della trasmissione potrebbero esserci Jeremias o Cecilia Rodriguez, chiaramente con i rispettivi fidanzati. La sorella di Belen Rodriguez è fidanzata ormai da tre anni con Ignazio Moser, conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip, Jeremias invece lo è da poco con l’assistente di volo Deborah Togni.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Temptation Island Vip?

Non è la prima volta, d’altronde, che per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si parla di possibile partecipazione a Temptation Island Vip. I due, precedentemente, hanno però smentito, ritenendo poco probabile tale possibilità. A distanza di qualche tempo le cose però potrebbero essere cambiate. Qualora così non fosse, potrebbe dunque essere Jeremias ad accettare la proposta e mettersi in gioco assieme alla sua fidanzata. Chi invece non parteciperà a Temptation Island Vip – nè tantmeno al Grande Fratello Vip – è Nina Moric. L’ex di Fabrizio Corona si è anzi detta desiderosa di allontanarsi un po’ dal gossip e dai riflettori.



