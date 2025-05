Cecilia Rodriguez e l’arrivo in Italia

Cecilia Rodriguez si è raccontata ai microfoni di Valentina Ferragni nel podcast Storie Oltre Le Stories parlando del rapporto con la sorella Belen. Esattamente come Valentina Ferragni, anche Cecilia ha dovuto inizialmente convivere con il paragone con la sorella. Cecilia ricorda il suo arrivo in Italia spiegando che, inizialmente, non aveva pensato di restare nel Bel Paese. “Ho raggiunto mia sorella in Italia quando avevo 18 anni, ero venuta per stare una settimana, ma poi sono rimasta, anche se non era la mia intenzione rimanere qua a vivere, non volevo imparare una nuova lingua e crearmi un nuovo mondo. All’inizio è stato difficile“, ha spiegato Cecilia.

Durante i primi anni in Italia, Cecilia ha dovuto fare i conti con il paragone con Belen: “Io non mi sono mai messa a paragone con mia sorella, sono sempre state le altre persone che ci hanno messo a confronto. Come a dovere trovare chi fosse la migliore tra di noi, come se dovessimo fare un duello, come se dovesse uscire una vincitrice”, ha detto.

Cecilia Rodriguez, obiettivi diversi da Belen

Cecilia Rodriguez racconta che sono sempre stati gli altri a paragonarla a Belen chiedendole di cantare, ballare e presentare, cose che ha fatto dall’inizio della sua carriera Belen. “Ma non ho mai voluto far quello, per quello non mi sono mai messa a paragone perché non ho mai voluto far quello. Poi mi è capitato di fare una cosa simile, non lavorare in tv perché io non ho mai lavorato in tv tranne qualche partecipazione, reality. Poi sì ho fatto un programma ma ho capito che non è il mio. L’ho sempre saputo e non l’ho mai cercato. Però la gente ha sempre messo a paragone dicendomi: “Tua sorella canta, devi cantare anche tu”. Ma no. Cioè se mi volete prendere mi prendete perché sono io”.

Cecilia ha così spiegato di aver partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip proprio per farsi conoscere dal pubblico. Infine, sulla partecipazione al GF Vip, Cecilia ha spiegato che ha scioccato i genitori quando ha deciso di lasciare l’allora fidanzato Francesco Monte per Ignazio Moser con cui sta insieme da anni.