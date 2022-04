Cecilia Rodriguez presa di mira dai ladri: 3° furto in pochi mesi/ “Brutta giornata”

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen e fidanzata di Ignazio Moser, è stata vittima ancora una volta dei ladri. A svelarlo è stata la stessa influencer argentina, uscendo allo scoperto nelle scorse ore, poco prima della sua apparizione negli studi del programma di Canale 5, L’Isola dei famosi, a cui partecipano il fratello Jeremias e il padre Gustavo. Su Instagram Cecilia Rodriguez ha svelato di aver subito nuovamente un furto in casa: i ladri sono purtroppo tornati a farle visita.

La sorella di Belen, come riferisce GossipeTv.com, non è entrata nel dettaglio di quanto le è accaduto, ma in ogni caso la stessa, come notato anche dai suoi numerosi fan, non è stata molto presente su Instagram nelle ultime ore. In ogni caso Cecilia Rodriguez ha fatto sapere di essere ancora viva, e che avrebbe raccontato a breve quanto le sarebbe successo. Poi, una volta messasi in macchina ha preso il proprio smartphone, spiegando: “Ieri (domenica ndr) non è stata una bellissima giornata. Non mi piace condividere cose brutte, ma mi hanno rubato ancora una volta”.

CECILIA RODRIGUEZ VITTIMA DI UN NUOVO FURTO: “NON HO NIENTE DA DIRE”

Cecilia Rodriguez ha quindi fatto delle smorfie, facendo capire di essere ovviamente stufa di questa situazione, per poi concludere il video con le parole: “Non ho niente da dire”.

Purtroppo non è la prima volta che la sorellina di Belen ha ricevuto la visita dei ladri. Qualche mese fa, infatti, le due sorelle sono state avvicinate da dei delinquenti mentre si trovavano in un negozio, ma in quell’occasione era stato il papà Gustavo, l’attuale isolano, a recuperare la furtiva che i criminali avevano sottratto alle figlie. A febbraio 2021, invece, poco più di un anno fa, sempre i ladri avevano fatto visita alla casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e in quell’occasione era stato l’ex vippone ed ex isolano, figlio del campione del ciclismo, a spiegare sui social quanto accaduto. Cecilia Rodriguez non ha comunque voluto fornire ulteriori dettagli sull’accaduto, magari nelle prossime ore emergeranno altri dettagli.

