Cecilia Rodriguez punge Spinalbese: “Il 10 a Belén? Lei vale anche 15″/ “Però non vuol dire che è innamorato”

Cecilia Rodriguez parla di Antonino Spinalbese: “Il 10 dato a Belén? Lei vale anche 15 ma…”

Cosa pensano Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser del loro ex cognato Antonino Spinalbese? La coppia è stata protagonista dell’ultimo appuntamento con Casa Chi e proprio durante la chiacchierata hanno commentato il percorso che l’ex di Belén Rodriguez sta facendo nel reality di Canale 5.

Cecilia ha storto il naso quando ha sentito nominare Antonino, poi ha commentato senza particolare flemma quanto da lui detto in merito all’amore e a sua sorella al GF Vip: “Lui ha detto che non vuole fidanzarsi con nessuna. L’amore della sua vita è sua figlia e non si vuole perdere in altre storie. – e ha continuato – Il 10 a Belen? Beh è stato molto obiettivo, direi. Belen è un 10, anche un 15. Questo non vuol dire essere innamorati. Poi è la più bella del mondo e ha ragione, ha risposto bene. Diciamo che le Rodriguez lasciano sempre un segno indelebile.”

Ignazio Moser, battuta maliziosa su Antonino: “Si sta dando da fare nella Casa del GF Vip…”

Anche Ignazio Moser ha commentato il percorso di Antonino Spinalbese, facendo dell’ironia sui flirt che sta avendo all’interno del Grande Fratello Vip: “Ho sentito però che ha anche detto che sotto le coperte è più difficile tirarsi indietro. – ha ricordato, facendo riferimento a quanto accaduto con Oriana Marzoli – Mi è sembrato di aver capito o sbaglio? Al buon Antonino gli auguro il meglio.” ha ammesso. Infine, ridendo, ha chiuso l’argomento con un’ultima battuta: “Devo dire che si sta dando molto da fare, siamo alla terza simil storia, penso che sia quasi un record dentro al Grande Fratello.”

