Cecilia Rodriguez quando partorisce? Quando manca alla data prevista del parto dell'influencer argentina, alla sua prima gravidanza?

Tra poche settimane Cecilia Rodriguez conoscerà il grande amore della sua vita, la sua bambina Clara Isabel. La showgirl argentina, sorella di Belen Rodriguez, un anno fa ha sposato Ignazio Moser e dopo averla cercata a lungo, i due hanno gioito per la gravidanza tanto attesa. L’influencer argentina ha raccontato fin da subito di aver voluto fortemente un bebè e di essere in dolce attesa di una bambina che chiameranno appunto Clara Isabel. Una gravidanza, quella dell’influencer e imprenditrice, che sembra andare avanti ormai da parecchi mesi. In tanti, dunque, si chiedono: Cecilia Rodriguez quando partorisce? La risposta è semplicissima: bisognerà attendere ancora qualche settimana prima di conoscere la bimba che nascerà dall’amore con Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez quando partorisce? Ancora un mese prima di abbracciare Clara Isabel

In un’intervista di agosto, Cecilia Rodriguez raccontava di essere al settimo mese, dunque di dover attendere ancora un pochino prima di conoscere il suo grande amore: “Sono al settimo mese in questo momento quindi la bimba dovrebbe nascere a metà ottobre”. Cecilia, dunque, dovrebbe partorire a ottobre ma non è ancora chiaro precisamente quando: l’influencer argentina ha infatti spiegato che la bimba potrebbe essere una bilancia o uno scorpione, parlando di oroscopo. Questo vuol dire che potrebbe nascere prima o dopo il 22 ottobre. Manca ancora un mesetto, dunque, l’arrivo di Clara Isabel, e mamma Cecilia non vede l’ora di abbracciarla.

A proposito, solo pochi giorni fa lei e Ignazio Moser, il marito, hanno dovuto salutare con estremo dolore il loro cagnolino Aspirina. Un grande dolore per l’influencer che si è mostrata affranta sui social, in questo delicato e splendido momento della sua vita. Nonostante questa grande sofferenza, Cecilia cercherà ora di godersi gli ultimi giorni della sua prima gravidanza, nell’attesa di abbracciare una bimba fortemente desiderata da lei e da Ignazio Moser.