Cecilia Rodriguez, retroscena Isola dei Famosi: “Tutto organizzato”/ Ecco cos’accadde

Cecilia Rodriguez ha rilasciato nella serata di ieri alcune dichiarazioni sul reality show di casa Mediaset, L’Isola dei Famosi, che non sono passate di certo inosservate. Ospite come sempre negli studi durante la puntata dello show condotto da Ilay Blasi, la sorellina di Belen Rodriguez ha puntato il dito nei confronti degli autori dello stesso reality di Canale 5, spiegando che ai suoi tempi una prova era stata “organizzata”. Il riferimento è ovviamente all’edizione in cui vi era Ignazio Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, fra i concorrenti, e precisamente, come sottolinea il portale Gossipetv, alla prova con Arianna Cirrincione.

Parlando della famosa prova del girarrosto, la showgirl argentina ha spiegato: “Lei è caduta dopo un secondo – riferendosi ad Arianna – sì era un po’… era un po’ organizzato alla fine, diciamo la verità”. A quel punto Nicola Savino, opinionista da quest’anno dell’Isola dei Famosi, è saltato sulla sedia: “Come organizzato?”, e Cecilia Rodriguez ha confermato la sua visione dei fatti: “Sì doveva cadere lei, era così. Però è caduta prima del dovuto”.

CECILIA RODRIGUEZ E LA PROVA “ORGANIZZATA” ALL’ISOLA DEI FAMOSI: ECCO COME ANDO’

Ilary Blasi ha cercato di dribblare l’argomento senza approfondire più di tanto ed è passata oltre, ma ovviamente sui social le parole di Cecilia Rodriguez non sono passate in sordina, e in molti le hanno fatte notare con post vari su Twitter e Facebook. La prova “organizzata” di cui parla la sorella di Belen si era verificata a giugno di un anno fa, quando la stessa era volata in Honduras assieme ad Arianna Cirrincione per incontrare i rispettivi fidanzati, Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

Le due fidanzate, come aveva spiegato Ilary Blasi, avrebbero dovuto affrontare un “duello molto faticoso”, e solo chi avrebbe vinto avrebbe potuto vivere un appuntamento romantico con il compagno, mentre l’altra sarebbe tornata a casa. Le due concorrenti hanno replicato con stupore saputa la notizia, “insomma hanno recitato bene visto ciò che ha rivelato oggi la Rodriguez”, aggiunge GossipeTv.











