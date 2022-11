Cecilia Rodriguez rompe il silenzio su Antonino Spinalbese al GF Vip/ Le sue parole

Cecilia Rodriguez punzecchia Antonino Spinalbese? Le sue parole

Antonino Spinalbese è da alcuni mesi un concorrente del Grande Fratello Vip 2022 e nel corso della sua permanenza nella Casa, non sono mancati riferimenti all’ex Belene Rodriguez. L’hair stylist non ha mai davvero approfondito la questione, dicendo solo che la relazione è finita per incompatibilità. In occasione di un’intervista su Chi, a parlare è Cecilia Rodriguez ex cognata di Antonino.

Cecilia Rodriguez punzecchia l’hair stylist: “A volte mi verrebbe da chiedergli ‘Ma perché dici queste cose?’. Si è buttato in un mondo tutto nuovo per lui“. Ignazio Moser, invece, aggiunge: “Antonino è spontaneo, ti stupisce nel bene e nel male. Certe volte dici: “Ma che tenero, che bravo ragazzo!”, altre: “Ma dove è stato finora”. Nessun commento, invece, sul flirt in corso tra Spinalbese e Oriana Marzoli sul cui argomento né Cecilia Rodriguez né Ignazio si pronunciano.

Cecilia Rodriguez e la crisi con Ignazio Moser: “Litigavamo sempre”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno per sposare, dopo un breve periodo di crisi che ha unito ancora di più la coppia. La sorella di Belen lo racconta ai microfoni di Verissimo: “Ci siamo lasciati per poco, abbiamo deciso di prenderci una pausa di riflessione perché litigavamo tanto. Quindi, siamo stati intelligenti a fermarci prima di rovinare le cose.”

Ignazio Moser ha aggiunto: “I momenti di crisi servono. Sono state solo due-tre settimane, ma sono servite e siamo ripartiti”, ha spiegato Ignazio Moser. I due, quindi, convoleranno a nozze a ottobre”. Di Cecilia Rodriguez, l’ex gieffino ha dichiarato: “La sua bontà e spontaneità è una cosa che cogli subito. Un altro pregio è che ha un carattere forte, anche se è buona e comprensiva. Mi piace che sia determinata, ha contribuito sicuramente a far durare il nostro rapporto e a tenerlo vivo, visto che io sono un po’ un cavallo pazzo. Quindi, lei è stata l’unica che è riuscita a domarmi”.

