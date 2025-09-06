Cecilia Rodriguez salta intervista a Verissimo? Mistero su post scomparso insinua il dubbio ma verità è diversa: errore o non sarà tra gli ospiti?

Ultimi giorni di estate prima del ritorno in onda dei programmi tv e dei palinsesti definitivi dell’autunno. Alcuni programmi sono già tornati in onda come Affari Tuoi con Stefano De Martino e l’accesa sfida con La Ruota Della Fortuna di Gerry Scotti, o il nuovo Pomeriggio Cinque di Gianluigi Nuzzi che a partire da lunedì 8 settembre si sfiderà con La vita in diretta di Alberto Matano. Invece, Silvia Toffanin con Verissimo tornerà in onda a partire da sabato 13 settembre e si prospettano sorprese con grandi nomi come ospiti.

A proposito di Silvia Toffanin e del suo talk Verissimo, in queste ore sta facendo molto discutere un post pubblicato sui social da Cecilia Rodriguez e poi rimosso. Stando a quanto riporta Today che a sua volta cita UFN. Rispondendo a degli Ask su Instagram la più piccola delle sorelle Rodriguez parlando di ritocchini e altro avrebbe rivelato di essere una delle prime celebrità ospite del salotto di Silvia Toffanin salvo però poi cancellare tutto facendo nascere il mistero. Cecilia Rodriguez salta l’ospitata a Verissimo? O la realtà è diversa?



Ospiti di Verissimo nuova stagione: dopo Raoul Bova arriva anche Cecilia Rodriguez? Rumor

Cecilia Rodriguez salta l’ospitata a Verissimo? In realtà l’ipotesi più probabile è che l’annuncio sia avvenuto per errore e per questo lo ha ritrattato. C’è molta attesa per il ritorno in onda del talk di Silvia Toffanin che quest’anno sarà pieno di novità e colpi di scena. Il primo ospite annunciato da Giuseppe Candela su Dagospia è un vero e proprio colpaccio: Raoul Bova e dunque è possibile che si voglia annunciare gli ospiti Verissimo con la dovuta calma. Ecco spiegato perché Cecilia ha eliminato il post e del resto tra la gravidanza quasi agli sgoccioli ed i rumor incessanti sui rapporti tesi con la sorella Belen Rodriguez anche la sua ospitata sarebbe un bel colpo per il talk di Canale 5.