Cecilia Rodriguez scenata di gelosa per Ignazio Moser?/ Intanto si “consola” con Pretelli

Cecilia Rodriguez torna nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 questa sera per sostenere nuovamente, da lontano, il suo fidanzato Ignazio Moser che ha cominciato ufficialmente la sua avventura da naufrago pochi giorni fa. Il fascino di Ignazio non è passato indifferente e le altre naufraghe hanno espresso la propria ammirazione. Cecilia, pur essendo gelosa, si fida ciecamente del proprio fidanzato con cui ha trascorso gli ultimi istanti prima che partisse per l’Isola dei Famosi 2021. Su Instagram, così, ha condiviso un video regalando ai fans della coppia un minuto del suo Ignazio Moser in versione “casalingo” mentre si allena, fa colazione o si scatta un selfie. Senza il fidanzato, a Milano, si sta dedicando totalmente al lavoro trascorrendo il tempo libero con l’amato Aspirina da cui non si separa mai.

Ilary Blasi stuzzica Cecilia Rodriguez "Ignazio ha la penna calda?"/ Gaffe hot!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez a colazione con Pierpaolo Pretelli e un amico

Insieme al suo amato Aspirina, Cecilia Rodriguez, in quel di Milano, ha incontrato Pierpaolo Pretelli e un amico facendo colazione con loro. Sotto il cielo soleggiato di Milano, Cecilia, nel video pubblicato dal portale Whoopsee, Cecilia, in tenuta sportiva, sempre bellissima e in splendida forma, s’intrattiene con il fidanzato di Giulia Salemi e un amico senza mai staccarsi dal suo amato Aspirina. Finita la colazione, Cecilia è andata via, seguita dal suo cane che le sta facendo compagnia in assenza di Ignazio Moser. Senza l’amore del compagno, lontano per vivere l’avventura che qualche anno fa ha vissuto lei in prima persona, Cecilia si sta tenendo impegnata in attesa di poter riabbracciare l’amore della sua vita con cui è pronta a mettere su famiglia. In attesa, continua a fare la zia di Santiago e della piccola Luna Marie che nascerà tra qualche settimana.

Cecilia Rodriguez/ Ignazio Moser la tradirà all'Isola dei Famosi 2021? Il web...

LEGGI ANCHE:

Manuela Ferrera stuzzica Ignazio Moser: "All'Isola mi guarderà"/ Cecilia preoccupata?

© RIPRODUZIONE RISERVATA