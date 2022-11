Cecilia Rodriguez: “Sess* con Ignazio al GF Vip? Sì, ma non nell’armadio”/ “Fatto nel camerino di Mattino 5”

Cecilia Rodriguez, rivelazioni hot su Ignazio Moser: “Sesso al Grande Fratello Vip? Sì ma…”

Sono rivelazioni molto piccanti quelle che Cecilia Rodriguez ha fatto in un’intervista rilasciata al settimanale CHI, nel numero in edicola questa settimana. Dopo la proposta di matrimonio ricevuta da Ignazio Moser, la sorella di Belén ha deciso di vuotare il sacco e dare una risposta a molte domande rimaste senza risposta; una su tutte? Cos’è accaduto nell’ormai celebre armadio del GF con Ignazio.

Ignazio e Cecilia hanno fatto sesso nell’armadio del Grande Fratello Vip? “Guardi, noi due abbiamo fatto sesso nella Casa e non si è visto. – ha rivelato la Rodriguez, aggiungendo – E appena usciti lo abbiamo fatto nel camerino di Mattino Cinque. Eravamo molto focosi allora – anche ora lo siamo – ma nell’armadio c’è stato solo un bacio”. Entra dunque nel dettaglio, raccontando l’intera scena: “lui era con la camicia aperta, me lo volevo baciare, me lo volevo mangiare. C’era il cofano del letto, potevi aprirlo: lì ho messo tutte le lenzuola intorno, siamo entrati tutti e due, poi però lui ha lanciato le mutande fuori…”

Cecilia Rodriguez: “Quando ho visto Ignazio la prima volta ho pensato che lo volevo a tutti i costi”

Insomma il sesso tra i due nella Casa del GF c’è stato, ma non nell’armadio. Nel corso dell’intervista, Cecilia ha inoltre rivelato cos’è che la colpita di Ignazio al primo sguardo: “A parte il fatto che era bellissimo, appena l’ho visto mi ha incuriosito. Comunque, mi ha dato subito un senso di leggerezza. In ogni caso mi è scattata una cosa dentro… Con gli altri mi sono sempre lasciata conquistare, con lui provavo una sensazione diversa, contraria, pensavo: ‘Io lo voglio e farò di tutto per conquistarlo’. Gliel’ho detto: ‘Tu ti innamorerai di me’. E lui si è innamorato.”

