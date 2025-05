Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono felicemente sposati e allontanano le voci di crisi degli ultimi giorni. La showgirl argentina e sorella di Belen si è lasciata andare a uno speciale gesto sui social, postando una foto con la fede e un altro anello riapparso al dito dopo qualche tempo, probabilmente una fase di restauro: “E’ tornato il mio primo amore” le parole della showgirl argentina che di fatto allontana anche le polemiche delle ultime settimane. Niente crisi matrimoniale con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez con questo gesto social ha smentito le chiacchiere delle ultime settimane.

Giorgio Locatelli: “Mangiavo sul bidone dell'immondizia”/ “Oggi si va al ristorante per Instagram”

E il grande sogno adesso dei fan di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è quello di vedere la coppia allargare la famiglia. Si vocifera che la coppia stia tentando infatti di mettere in cantiere un figlio, come confermato dai due diretti interessati in passato. Riguardo all’amore Dopo 8 anni ho la conferma che è l’amore della mia vita. Ho sentito una cosa che non ho mai provato prima” le parole di Cecilia Rodriguez sull’amore con il compagno di vita incontrato nella casa del Grande Fratello nel 2017 quando decise di lasciare Francesco Monte per una nuova storia.

Pamela Petrarolo minacciata dai fan di Zeudi Di Palma/ "Non può rimanere in silenzio"

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser aspettano un figlio?

Più volte negli anni i due piccioncini hanno parlato della possibilità di allargare la famiglia e mettere al mondo un figlio. Alcuni tentativi andati a vuoto hanno complicato i piani dei due. Si era vociferato anche della possibilità di ricorrere alla fecondazione assistita, ipotesi mai realmente confermata dai diretti in causa. “Voglio un figlio, io e Ignazio ci stiamo provando ma non è facile come ti raccontano” aveva ammesso a Verissimo da Silvia Toffanin la sorella di Belen.

Ad oggi non risultano novità per la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, chissà che non possa però arrivare qualche colpo di scena nelle prossime settimane per i due ex gieffini, una delle coppie più amate del gossip.

Come sta Bobo Vieri dopo il malore, la moglie Costanza Caracciolo: “Un incubo”/ “Colpito da un virus…”