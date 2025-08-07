Cecilia Rodriguez parla del rapporto con il marito Ignazio Moser: cos'ha confessato

Cecilia Rodriguez si è raccontata a cuore aperto ai suoi follower. Ormai al settimo mese di gravidanza, l’influencer ha voluto aprire un box domande su Instagram, rispondendo alle curiosità dei suoi fan con grande sincerità. Ad esempio, un utente le ha chiesto se fosse una moglie gelosa e come facesse a gestire la gelosia nei confronti del marito, Ignazio Moser. Al che, senza giri di parole, la sorella di Belen Rodriguez ha detto: “Sì, sono una moglie, o meglio una donna, naturalmente gelosa. Sono territoriale. Ma la terapia psicologica mi ha aiutata tanto”.

Difatti, l’ex vippona ha raccontato che proprio grazie al percorso terapeutico è riuscita a ritrovare la fiducia in se stessa e a gestire meglio quel lato più istintivo e impulsivo. Stando a quanto raccontato da lei, non si tratta di eliminare la gelosia, ma di imparare a conviverci in modo sano. Insomma, Cecilia non si è nascosta dietro un dito e ha ammesso di essere stata spesso gelosa nei confronti di Ignazio, ma di aver capito di dover lavorare su quest’aspetto del suo carattere per sé stessa e per la loro relazione.

Cecilia Rodriguez a cuore aperto: ecco cos’ha raccontato l’argentina

In passato, Cecilia Rodriguez aveva già parlato della sua gelosia in generale come donna e poi soprattutto nei confronti del marito, Ignazio Moser. A tal proposito, erano circolate anche voci su presunti tradimenti dell’ex ciclista, che avevano poi portato ad un possibile breve allontanamento tra di loro. Ad ogni modo, oggi, i due sono più felici che mai e, dopo aver detto il fatidico sì lo scorso anno, adesso stanno aspettando impazientemente la nascita della loro prima figlia, che si chiamerà Clara Isabel.