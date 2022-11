Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser, suocero contrario? / La reazione che spiazza

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser verso le nozze, dopo il Grande Fratello vip: la prova provata

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono prossimi alle nozze, o almeno questa é la notizia di cronaca rosa lanciata da Novella 2000, che sta spopolando nel web e che, tra le altre reazioni, mette a segno quella piuttosto curiosa di Francesco Moser. Ad avvalorare le nozze imminenti per i due fidanzati, che si conoscevano per la prima volta al Grande Fratello vip 2017 ( dove a suo tempo i due concorrevano nel ruolo di gieffini) é un post dalle atmosfere romantiche , condiviso dal profilo Instagram di Ignazio Moser. Uno stato corredato dalla caption “And she said yes”, ovvero “Lei ha detto si'”, messaggio sibillino quest’ultimo a cui segue poi la conclusione di quello che si direbbe quindi l’assaggio social di una proposta di nozze di lui alla modella dalle origini argentine, al grido di: “Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”.

Incidente per Cecilia Rodriguez e Moser: come stanno?/ "Protetti da un angelo..."

Nel filmato in questione, si intravedono delle candele accese disposte a terra, che formano alla visione d’occhio nudo un cuore. Delle vibes che, unitamente al messaggio dell’ex ciclista, rimandano ad una promessa d’amore eterno. E, rispetto alla voce incessante che vede sempre più vicine le nozze degli ex Grande Fratello vip 2, in una chiacchierata con Diva e Donna, secondo Fanpage, il suocero della sorella di Belen Rodriguez, Francesco Moser, ha registrato una reazione del tutto inaspettata.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano/ La romantica proposta di matrimonio

Francesco Moser é contrario alle nozze degli ex Grande Fratello vip?

Inaspettatamente, cioè, il promesso suocero di Cecilia Rodriguez ha replicato al preannunciato matrimonio del figlio Ignazio Moser senza sbottonarsi davvero. O meglio senza dirsi amenamente a favore o sfavorevole alla notizia “en rose”. “hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no- é il messaggio reaction di Francesco Moser-. Io non posso fare altro che guardare. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restarlo tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene“.

Cecilia Rodriguez è incinta?/ Pancino sospetto mano nella mano con Ignazio Moser

Insomma, nessun augurio, nessun commento di consenso o dissenso trapela dalle dichiarazioni del promesso suocero, che dal suo canto conferma la proposta di nozze di Ignazio Moser con tanto di sí di Cecilia Rodriguez. Che il promesso suocero sia contrario al preannunciato matrimonio vip?











© RIPRODUZIONE RISERVATA