Cecilia Rodriguez: “sposerò Ignazio Moser”/ “Lui ha qualcosa in più dei miei ex”

Cecilia Rodriguez conferma l’intenzione di sposare Ignazio Moser con cui, tra pochi giorni, festeggerà due anni d’amore. In un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo Tv, la sorellina di Belen dichiara tutto il suo amore al fidanzato di cui si è innamorata durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. Un amore a cui, inizialmente, nessuno credeva. Molti, infatti, pensavano che quello di Cecilia fosse un capriccio del momento, ma la piccola Rodriguez ha dimostrato di aver seguito il cuore. “Si tratta di un amore vero, solido e meraviglioso”, racconta Cecilia che è anche una perfetta padrona di casa. Nonostante le critiche del suocero Francesco Moser, Cecilia assicura di prendersi cura della casa e di saper svolgere tutte le faccende. “Sono una donna di casa perfetta, solo che se sto a Trento dalla famiglia Moser, quello per me è un momento di relax”, dice.

CECILIA RODRIGUEZ: “VOGLIO SPOSARE IGNAZIO MOSER, MA LUI PRENDE TEMPO”

A quasi trent’anni, Cecilia Rodriguez ha voglia di sposarsi e mettere su famiglia. La data del matrimonio, però, ancora non c’è. “Ignazio prende tempo, questa è la verità. Ma in fondo stiamo sempre insieme, forse non abbiamo poi tutta questa fretta. Per ora ci godiamo il nostro rapporto tra sport, lavoro, casa e montagna” – spiega Cecilia. Il grande sogno della sorella di Belen, però, è diventare mamma: “il desiderio c’è, in fondo ho quasi trent’anni. E poi credo molto nella famiglia. Del resto sono zia e amo molto Santiago (il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ndr). Lui è adorabile: lo coccolo, trascorriamo tanto tempo insieme“, confessa la piccola Rodriguez. Nonostante sia soddisfatta dell’essere zia, non nasconde che vorrebbe un figlio tutto suo: “arriverà un giorno“, aggiunge.

CECILIA RODRIGUEZ: “IGNAZIO MOSER E’ UN UOMO SPECIALE”

Ignazio Moser, dunque, è l’uomo giusto con cui sposarsi e costruire una famiglia. Cecilia, infatti, non ha dubbi al punto da definirlo un uomo davvero speciale. “Ha qualcosa di più rispetto ai miei ex compagni e a tutti gli altri uomini in ogni senso. E’ speciale veramente qualsiasi cosa faccia, altrimenti sarei fidanzata con qualcun’altro. Lui mi coccola sempre, è fedele e anche passionale e semplice allo stesso tempo“, spiega a Nuovo. Ma qual è il segreto della loro felicità? “A parte l’intesa fisica, c’è anche altro perchè bisogna scendere a compromessi con il proprio compagno e trovare un punto d’incontro in qualsiasi cosa. Occorre anche questo in fondo per capirsi e per restare in sintonia”, conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA