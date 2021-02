Cecilia Rodriguez, topless sui social/ Il selfie allo specchio senza veli

A poche ore dall’annuncio della seconda gravidanza della sorella Belen, Cecilia Rodriguez ha postato sui social uno scatto che è riuscito a catalizzare l’attenzione dei suoi follower. Si tratta di un selfie allo specchio in bianco e nero: Cecilia appare coi capelli sciolti, senza maglietta né reggiseno, con i jeans abbassati che lasciano intravedere il tanga. Il seno dell’argentina è sapientemente coperto in parte dalla cornice dello specchio. Una studiatissima foto, tra contrasti di luce e inquadrature tattiche, che in poche ore ha collezionato oltre 100.000 like. Tanti i commenti alla foto sia da parte di amici vip che da parte dei fan. Qualcuno, ironicamente, ha ammesso di aver “zoommato” per vedere meglio: “C’è chi ha zoomato e chi mente” e “c’è chi ha aumentato al massimo la luminosità e chi mente”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme da 3 anni

Cecilia Rodriguez è legata a Ignazio Moser, figlio dell’ex ciclista Francesco, dall’ottobre del 2017. I due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip, quando lei era ancora fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte. Dopo un periodo di crisi, i due ragazzi non si sono più lasciati e si amano sempre di più come dimostrano le foto e le dediche che si scambiano sui social. “Fare ciò che ami, con la persona che ami… tutto il resto è noia”, ha scritto qualche settimana fa Ignazio su Instagram. E in occasione del loro terzo anniversario insieme ha postato una romantica dedica: “La vita non si misura attraverso il numero di respiri, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. 3 anni di noi”. Come festeggeranno San Valentino i due innamorati?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)





© RIPRODUZIONE RISERVATA