Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo uniti. L’ultimo periodo non è stato semplice per Cecilia, tra la lite con la sorella Belen Rodriguez e la presunta crisi con il marito Ignazio. Nel frattempo, ha anche annunciato di essere incinta della sua prima figlia, una notizia meravigliosa, considerando che da tempo la coppia cercava di avere un bambino. Nonostante la gravidanza, però, i due si sono mostrati raramente sui social, con il gossip che parlava di un momento difficile nel matrimonio, complice qualche presunto tradimento da parte di Moser. Adesso, però, sembra essere tornata la serenità tra di loro.

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi?/ Ai rumor rispondono… Le nipotine! Il gesto durante il concerto a Roma

Nell’ultimo periodo, infatti, Ignazio e Cecilia sono tornati ad apparire insieme sui social e, recentemente, Cecilia ha condiviso una tenera foto con il pancione in bella vista accanto al marito. Nello scatto, si vede l’influencer con il ventre in primo piano, mentre Ignazio la abbraccia da dietro, intrecciando le mani con le sue sul pancione. Sullo sfondo, un romantico tramonto incornicia le colline toscane, dove stanno trascorrendo dei giorni di vacanza.

Tony Effe bestemmia sul palco: il video fa il giro del web/ C'entra anche Giulia De Lellis? Il retroscena

Giulia De Lellis, il gesto per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: cos’ha fatto

In attesa della nascita della loro prima figlia, Clara Isabel, prevista per ottobre, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno condiviso un romantico scatto al tramonto, in cui si vede chiaramente il pancione dell’influencer argentina. La foto ha subito attirato l’attenzione, ricevendo numerosi commenti da parte di fan e amici. Tra tutti, è spiccato quello della De Lellis, anche lei in dolce attesa della sua prima figlia con Tony Effe. L’ex corteggiatrice ha lasciato tre cuori sotto il post, segno del suo affetto per la coppia, con la quale è amica sin dai tempi del Grande Fratello.