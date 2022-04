Cecilia Rodriguez tuona sull’Isola, dopo l’addio di Jeremias/ “Tante cose dietro…”

L’isola dei famosi perde Jeremias Rodriguez: il modello lascia il gioco, Cecilia Rodriguez al veleno sul reality

La nona puntata de L’isola dei famosi 2022, andata in onda il 18 aprile 2022 su Canale 5, ha decretato la chiamato allo sbarco a Playa Sgamada e il rischio eliminazione per Jeremias Rodriguez, risultato perdente al televoto che lo vedeva schierato contro il concorrente unico Estefania Bernal e Roger Balduino. Rispetto alla chance di proseguire il gioco honduregno alla playa degli sgamadi, quindi, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha deciso di non proseguire oltremodo il reality. Una scelta che -sulla scia delle critiche dei telespettatori che tacciano il fratello Rodriguez di comportamenti discutibili assunti al reality- Cecilia Rodriguez condivide in toto, appoggiando la posizione del congiunto, Jeremias. “

“Mio fratello ha preso una bellissima decisione – ha fatto sapere la modella argentina naturalizzata italiana, come ripreso da Gossip e tv, in una reazione a caldo sulla decisione tanto discussa-. Jeremias ha lasciato definitivamente L’Isola, ha capito che non è il suo mondo. Io devo dire che sono fiera di lui”. Poi, il suo commento a margine dell’uscita di scena del fratello dal reality assume via via toni sempre più critici nei riguardi della produzione de L’isola dei famosi 2022 “Jere è una persona speciale e rara, tante volte la pensa in modo diverso. Ha preso la decisione migliore, mollare e tornare dalle persone che ama. Non devi mostrare più niente. Ha detto che non gli piace fare i reality perché non gli piace la gente che c’è dietro, le liti, la falsità”. E ancora, poi, oltre a gettare ombre sul reality, elogia Jeremias Rodriguez in fatto di coraggio e veridicità della sua condotta assunta nel reality di Canale 5: “E non gli piace sporcare gli altri per avere 5 minuti più in video. Bravo però, hai avuto due pa…e così. Non devi avere l’approvazione di nessuno tantomeno del pubblico. Noi ti amiamo così come sei. Potrei parlare tantissime ore dell’Isola, ci sono tantissime cose dietro, davanti… ma basta, sei uscito e sono contentissima”.

Jeremias Rodriguez bocciato per la seconda volta a L’isola dei famosi

La scelta di Jeremias Rodriguez, di uscire di scena da L’isola dei famosi 2022, potrebbe essere stata maturato dall’ormai ex naufrago, anche alla luce del fatto che il pubblico ha bocciato il modello sia alla scorsa edizione che all’attuale edizione del reality honduregno. Jeremias potrebbe essersi sentito incompreso dal pubblico, tanto da decidere di lasciare il gioco. Tuttavia, tra le sue ultime battute rilasciate in Honduras lui ha tenuto a fare mea culpa rispetto a determinati atteggiamenti discutibili assunti nel gioco, chiarendo di voler tornare dai suoi cari, provato per via della lontanaza dalla fidanzata Deborah Togni.

