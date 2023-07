Cecilia Rodriguez: “Un figlio con Ignazio Moser? Ci stiamo provando”/ “Non è così semplice come raccontano”

Cecilia Rodriguez e la storia d’amore con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Dopo essersi incontrati e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip hanno fatto ricredere anche i più scettici. Da quel momento sono trascorsi sei anni e oggi sono sempre più innamorati e uniti. Con una casa tutta loro e due cani, la coppia sta costruendo un futuro insieme anche se Cecilia, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 26 luglio, ammette che le discussioni sono sempre all’ordine del giorno.

Cecilia Rodriguez, messaggio social per Belen e Stefano?/ I fan sbattono: "Tua sorella non si vergogna?"

“Litighiamo sempre, siamo focosi. Litighiamo per tutto: io sono gelosa, lui è espansivo. Diciamo che io, a volte, ho bisogno di litigare per dirgli cose che non riuscirei a dirgli normalmente. Poi facciamo pace”, ammette Cecilia. “Siamo una coppia che litiga un sacco e forse è uno dei motivi per cui siamo affiatati. Siamo due teste calde, passionali. Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi atti di pace”, aggiunge Ignazio.

Cecilia Rodriguez, dedica d'amore a Ignazio Moser per il compleanno/ "Che la vita ti sorrida sempre": foto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il desiderio di un figlio

Più che il matrimonio, il sogno di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è quello di avere un figlio. “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano. Ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce ma avremmo preferito diventare prima genitori, ma purtroppo non è ancora successo”, le parole di Ignazio Moser.

“Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero. Sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili. Ma lo prendo come un buon segnale, Quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”, aggiunge Cecilia. E sul matrimonio, la coppia svela: “Sarà l’anno prossimo, in primavera”.

Cecilia Rodriguez, matrimonio annullato con Ignazio Moser?/ "Prima o poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA