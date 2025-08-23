Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si concedono una vacanza da sogno: stanze da 3 mila euro nel resort in Trentino

In attesa del tanto atteso parto, Cecilia Rodriguez continua a godersi l’estate in compagnia del marito Ignazio Moser. La coppia si gode il momento e le ultime battute di un’estate che ha portato diversi cambiamenti in casa della famiglia Rodriguez, la stessa sorella di Belen, che starebbe vivendo un momento carico di tensione con la ex moglie di Stefano De Martino, avrebbe deciso di concedersi un soggiorno di lusso con il compagno di vita.

I due piccioncini starebbero godendo un periodo di vacanza in Alto Adige in un hotel a quattro stelle dotato di ogni comfort per la coppia. Una struttura moderna, dotata di ogni lusso, dove Cecilia e Ignazio hanno trascorso una giornata perfetta e immortalata anche sui social. Ma quanto costano le stanze nelle quali hanno alloggiato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Una junior suite presso la struttura può arrivare a costare fino a 3mila euro a notte, cifre decisamente fuori portata per molti. Cecilia ha mostrato il pancione ai suoi follower, mentre si rilassava in una comoda vasca lussuosa.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, allontanate le voci di crisi

Di recente si era tornati a parlare di una presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, con anche lo zampino di Belen che non avrebbe contribuito a portare il sereno in famiglia. Ma le cose tra la showgirl argentina e il figlio del celebre ciclista Francesco sembrano andare nella giusta direzione.

Di recente la showgirl aveva allontanato al vento le ipotesi di crisi, con le cose di famiglia che dunque sembrano andare nella giusta direzione in attesa del lieto evento delle prossime settimane, quando finalmente Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno genitori.

