Cecilia Rodriguez “Vado a riposarmi, vado a fare un pisellin*”/ Gaffe hot su Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e la gaffe per la buonanotte: “Vado a fare un…”

La stanchezza può tirare brutti scherzi, soprattutto quando si è soliti aggiornare i propri followers a qualsiasi ora del giorno. Ad averlo compreso a proprie spese è stata Cecilia Rodriguez, che nelle ultime ore ha deliziato i suoi fan con uno scivolone hot che non è passato inosservato. La sorella di Belen Rodriguez stava intrattenendo i suoi seguaci con una diretta su Instagram ma nel momento della buonanotte un lapsus ha tradito le sue parole.

“Vado a riposarmi, vado a fare un pisel***o“, ha esordito Cecilia Rodriguez, notando immediatamente di non aver pronunciato parole corrispondenti alle sue reali intenzioni. La sorella di Belen Rodriguez tenta dunque di correggere il tiro spiegando: “Volevo dire pisolino!”. Chiaramente, pochi avevano realmente frainteso a prescindere dalla necessità di correggere l’espressione proferita in precedenza. Tornando sulla gaffe prima di dedicarsi al meritato riposo, Cecilia Rodriguez ha però rincarato la dose con un ulteriore rivelazione intima tirando in ballo il suo compagno,Ignazio Moser.

“Quell’altro l’ho già fatto stamattina“, svela Cecilia Rodriguez, approcciando dunque con ulteriore ironia alla gaffe di pochi secondi prima. Chiaramente, oltre all’ilarità del siparietto social i followers hanno notato un dettaglio tra le righe con una rilevanza decisamente diversa. Infatti, nelle scorse settimane la sorella di Belen Rodriguez e il suo fidanzato Ignazio Moser sono stati al centro di alcune speculazioni riguardanti il rapporto.

Secondo alcuni rumors, tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembrava esserci una crisi all’orizzonte per motivazioni chiaramente affidate alle teorie e voci circolate sul web. L’aneddoto hot tirato in ballo per puro caso dalla showgirl ha però spazzato via qualsiasi dubbio sulla stabilità della relazione; tra i due la passione sembra ancora forte e qualsiasi voce circolata nei scorsi giorni può essere dunque ascritta a pura invenzione mediatica. Come giusto che sia, Cecilia Rodriguez avranno sicuramente degli alti e bassi ma da qui a dedurre una crisi in vista il passo sembra piuttosto azzardato.

