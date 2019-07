Cecilia Rodriguez/ Video, twerk e lato b in bella mostra tra gli ex dei suoi fratelli

Sono bastate poche immagini per lasciare Cecilia Rodriguez in mezzo alla polemica tra gossip e pettegolezzi. Le sue vacanze ad Ibiza hanno creato un po’ di scompiglio non tanto per la meta, diventata ormai fissa per tutti gli ex di Uomini e donne e starlette varie, ma anche per chi si è mostrato al suo fianco e dintorni. A creare scompiglio ci ha pensato un video che mostra la bella argentina a bordo di una barca insieme al fidanzato Ignazio Moser. Fino a questo punto tutto normale se non fosse che i due risultato in compagnia di Andrea Damante. E’ vero, i tre sono amici ma è vero anche che gli amanti del gossip li pensano già insieme, seduti intorno al tavolo, pronti a parlare di Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez) e Giulia De Lellis. Se questo non basta, a complicare le cose ci hanno pensato i pochi frame di quella che il Dama ha definito la #ThinkaboutChallenge.

IL LATO B DI CECILIA RODRIGUEZ IN BELLA VISTA

Mentre i maschietti, ad un certo punto, si buttano in acqua, Cecilia Rodriguez continua a ballare con tanto di twerk a favore della telecamera che la sta riprendendo e un giro su se stessa che mostra ancora una volta il suo lato b. Per chi non avesse il video pubblicato da Andrea Damante, però, ci ha pensato la stessa argentina a immortalare il momento postando su Instagram proprio la foto in cui appare in tutto il suo splendore e con il suo lato b in bella mostra. Ma le polemiche e le frecciatine social questa volta non sono legate alla foto in sè ma all’accertata presenza di un altro “ex” ovvero Marco Cartasegna. Il biondino ha avuto una lunga relazione con Soleil Stasi dopo Uomini e donne e anche in questo caso tutti sono un po’ curiosi di sapere quali sono le rivelazioni dell’ex tronista sulla corteggiatrice che adesso è fidanzata con Jeremias Rodriguez. Insomma, sembra che tra amici ci si divida tutto, forse un po’ troppo…

Ecco il video del ballo improvvisato sulla barca proprio ieri:





