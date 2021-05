Cecilia Rodriguez “Voglio figlio da Ignazio Moser”/”Vera Gemma? Stato già con brutte”

Cecilia Rodriguez “Voglio figlio da Ignazio Moser”, questa è una delle rivelazioni chiave che ieri sera la sorella di Belen ha fatto ai microfoni di Tommaso Zorzi nel corso della sua trasmissione, Il Punto Z. Dopo la sua apparizione all’Isola dei Famosi 2021 proprio per sostenere il suo fidanzato, la bella argentina ha pensato bene di ritornare nello spazio web di cui proprio il vincitore del Grande Fratello Vip tiene le redini. Proprio a quel punto Cecilia Rodriguez si è lasciata andare ad una serie di rivelazioni che confermano la sua voglia di avere un figlio perché adesso hanno “29 e 31 anni” ed è il momento giusto per mettere su famiglia. La stessa adesso ha riferito: “Sono prontissima a metter su famiglia con lui. Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito”.

Ignazio Moser "Prova del fuoco? Mi brucia lì"/ Blasi hot "Cecilia si è fuso, finita"

Cecilia Rodriguez “Voglio un figlio da Ignazio Moser”

Poi ecco arrivare la gaffe di Cecilia Rodriguez che, commentando quello che è successo all’arrivo di Ignazio Moser sull’Isola dei Famosi 2021 e quella che è stata l’accoglienza delle naufraghe, ha subito sottolineato: “Vera Gemma? Beh, lui se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui. Sicuramente con Francesca Lodo ci proverebbe se non fosse fidanzato con me..”. La gaffe ormai è fatta e adesso i fan attendono di capire come si evolverà la situazione per Moser che potrebbe “uscire proprio come è” da questa esperienza dimenticando la sua versione playboy che si è trascinato dietro dopo il Grande Fratello Vip.

