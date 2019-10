Cecilia Rodriguez Vs Francesco Moser/ “Faccende di casa? Mentalità inquadrata la sua”

LE ACCUSE DI FRANCESCO MOSER

La diatriba tra Cecilia Rodriguez e Francesco Moser va avanti nonostante siano passati ormai due anni. La bella argentina è entrata nella vita di Ignazio Moser durante la loro esperienza al Grande Fratello e non si sono più lasciati ma proprio Cecilia è rea di aver trascinato il giovane in un mondo molto lontano di quello in cui vive e lo ha cresciuto suo padre e questo è ormai evidente e risaputo. In questi anni il padre di Ignazio non ha fatto altro che ribadirlo in tv e sui giornali e anche la risposta di Cecilia Rodriguez è sempre stata la stessa, così come è successo in questa recente intervista al settimanale Vero. L’argentina ribadisce il fatto che non si alza mai presto, che non è abituata ad alzarsi alle 6 e non lo fa nemmeno quando lavora o quando è a casa a Milano, e allora perché dovrebbe farlo quando va a Trento? Quel momento per lei è come se fosse una vacanza da vivere in pieno relax e quindi dice no alle levatacce.

CECILIA RODRIGUEZ RISPONDE A FRANCESCO MOSER

Lo stesso no arriva quando si parla di vendemmia tant’è che la bella argentina risponde a distanza al suocero: “Il papà di Ignazio non mi ha mai trovato a vendemmiare con loro e questo non me lo perdona”. Quello che Cecilia Rodriguez vuole chiarire, però, è che lei se la cava molto bene con le faccende di casa e quando è a Trento va anche a raccogliere le uova delle galline ma non ama di certo pulirle o sistemarle come farebbe uno degli operai di Francesco Moser: “In realtà sono bravissima con le faccende di casa. Tuttavia lì la mentalità è inquadrata, diversa dalla mia ma lo aiuto in altre cose…”. Finirà prima o poi questa storia delle faccende?

