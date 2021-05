Cecilia Rodriguez vs Matteo Diamante/ “Penso ci sia gelosia per Ignazio Moser”

Cecilia Rodriguez contro Matteo Diamante a L’Isola dei Famosi 2021. Cosa è successo? La sorella di Belen Rodriguez ha preso le difese del fidanzato Ignazio Moser dopo la litigata che ha coinvolto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip con il Pupo de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021. Tra i due sembra non scorrere buon sangue con lo sportivo che, senza girarci troppo intorno, ha confessato di non sopportare il comportamento del Pupo. Anche la Rodriguez non si è fatta scappare l’occasione rivelando sui social qualcosa di inaspettato su Matteo Diamante: “inizia a disturbare anche me”. Del resto la sorella di Belen Rodriguez è consapevole di quanto l’esperienza dell’Isola dei Famosi cambi la vita dei naufraghi. “Quello che penso io, avendola fatta, è che L’Isola tira fuori la tua vera personalità” ha rivelato la showgirl che in diverse occasioni ha giustamente preso le difese del compagno.

Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez Vs Isola dei Famosi 2021/ Televoto e prove inutili!

Cecilia Rodriguez litigio a distanza con Matteo Diamante?

In particolare Cecilia Rodriguez durante una delle ultime prove leader che hanno visto Ignazio Moser confrontarsi con Isolde Kostner, Cecilia dopo aver criticato la prova giudicata non equa, ha aggiunto: “guarda dopo quella prova che ha fatto merita di arrivare in finale”. Ma non finisce qui, visto che la Rodriguez durante la sua ospitata a “Isola Party” ha raccontato di essere molto orgogliosa di come il suo fidanzata sta affrontando e vivendo l’esperienza in Honduras, ma ha anche rivelato di avere un debole per un naufrago. Si tratta di Valentina Persia: “è un naufrago che dà tanto all’Isola, le auguro che possa vincere”. Non solo, tornando sulla diatriba scoppiata in Honduras tra il fidanzato e il Pupo de La Pupa e il Secchione e viceversa 2021 ha precisato: “secondo me c’è un pò di gelosia verso il mio Ignazio Moser”. Che dire: sarà davvero così oppure no?

LEGGI ANCHE:

Cecilia Rodriguez/ "Ho chiuso con Giulia Salemi per Francesco Monte e Andrea Iannone"Cecilia Rodriguez "Voglio figlio da Ignazio Moser"/"Vera Gemma? Stato già con brutte"

© RIPRODUZIONE RISERVATA