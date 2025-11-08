Tutto su Cecilia Sala, la giornalista che è stata detenuta nel carcere di Evin a Teheran e poi liberata.

Cecilia Sala è una delle giornaliste italiane più conosciute e seguite sui social. Solo su Instagram dove pubblica contenuti inerenti al suo lavoro e alla situazione politica del mondo, infatti, ha più di 562mila followers. Il suo nome è salito agli onori della cronaca quando il 19 dicembre 2024 è stata arrestata dalle autorità di polizia di Teheran mentre svolgeva il suo lavoro e poi liberata l’8 gennaio 2025. Cecilia Sala è giovanissima e ha sempre avuto una grande passione per il giornalismo. Classe 1995, è la figlia di Renato Sala, dirigente nel settore bancario, e della manager d’azienda Elisabetta Vernoni.

Nata e cresciuta a Roma, la Sala studia al liceo scientifico statale Camillo Cavour di Roma, città che poi lascia per proseguire gli studi all’Università Bocconi di Milano dove si iscrive alla facoltà di economica. Il richiamo del giornalismo, però, è troppo forte e a pochi esami dalla laurea, interrompe gli studi proprio per dedicarsi al giornalismo.

Cecilia Sala e i giorni di prigionia in Iran

Cecilia Sala è ospite della puntata de La confessione di Peter Gomez nella puntata in onda oggi, sabato 8 novembre 2025, su Raitre. Nel racconto fatto nel salotto de La confessione, la giornalista ripercorre i giorni della detenzione in Iran spiegando come le parole della mamma, la signora Elisabetta che ha lottato per la sua liberazione, siano state, poi, la causa della tortura psicologica più spaventosa subita mentre era in carcere. A Peter Gomez, così, la giornalista spiega che la tortura psicologica più spaventosa l’ha subita per le parole della madre. Cecilia Sala spiega che, nella telefonata, poi dire di essere in carcere, di essere viva e non ferita e di essere seguita dalla magistratura islamica.

Non poteva, invece, svelare le sue condizioni detentive e del contenuto degli interrogatori. Durante la telefonata, la mamma capendo che non poteva parlare liberamente, le ha fatto tre domande a risposta chiusa chiedendole se avesse un letto, un materasso e un cuscino ricevendo sempre una risposta negativa. I rapitori, in quel momento, non capiscono il contenuto della telefonata ma lo fanno quando la mamma della giornalista racconta tutto alle telecamere. La Sala racconta anche di essere stata portata alla gru delle impiccagioni e quello è stato il momento del crollo. La Sala, infine, svela che anche quando le hanno detto che sarebbe stata liberata, non ci ha creduto fino in fondo.