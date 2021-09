Cecilia Sala, video spari hotel: paura in diretta/ “Devo andare via, i talebani…”

Paura in diretta per Cecilia Sala che stamattina si stava per collegare dall’Afghanistan con il programma di La7 “Omnibus” per il suo resoconto quotidiano. La giornalista, che sta raccontando la crisi e il ritorno dei talebani, si è recentemente recata sul posto proprio per raccogliere informazioni di primo piano direttamente dal territorio afghano. Una scelta coraggiosa, non priva di rischi, considerando anche quanto accaduto. Mentre partiva il collegamento con il programma ha ricevuto un allarme a causa di spari che hanno colpito le finestre del suo hotel. Il video, pubblicato su Twitter da “Fuori dalla bolla”, rassegna stampa curata anche dalla stessa freelance, ha mostrato gli attimi concitati in cui ha scoperto che era scattato l’allarme in albergo.

Il video, poi rimosso, è stato caricato da La7 sul suo sito. Successivamente la stessa Cecilia Sala ha mandato alcuni messaggi per comunicare quanto stava accadendo. Ma ha anche voluto rassicurare tutti: al momento infatti si trova in un luogo sicuro.

CECILIA SALA “TALEBANI STAVANO SPARANDO…”

Cecilia Sala ha raccontato con alcuni messaggi su WhatsApp pubblicati da “Fuori dalla bolla” che in strada erano partite delle manifestazioni di solidarietà ai combattenti che stanno resistendo nel Panshir. La propaganda talebana ha annunciato che quella zona è stata conquistata, ma dall’Afghanistan arrivano notizie contrastanti a tal proposito. A quel punto, i talebani sono intervenuti per disperdere i manifestanti con i loro track. Per riuscirci hanno anche esploso alcuni colpi in aria.

Alcuni di questi hanno raggiunto proprio le finestre dell’albergo dove alloggia Cecilia Sala in questi giorni. «Quei rumori, stavano sparando al mio hotel, mi sono chiusa in bagno, sono stata lì 5 minuti. Sono venuti quelli della sicurezza, mi hanno presa e portata giù», ha scritto Cecilia Sala. A proposito degli spari ha aggiunto: «Hanno sparato in arria e non solo, all’infinito. Sparando dal basso verso l’alto hanno preso 6 finestre del mio hotel».





