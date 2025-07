Cecilia Salvai, chi è la giocatrice della Juventus e della Nazionale? La storia d'amore con Marco nel 2019 ha portato alle nozze

Nata a Pinerolo, a due passi da Torino, Cecilia Salvai ha realizzato un sogno quando ha cominciato a vestire la maglia della Juventus nel 2017. Un percorso, quello con il club bianconero, pieno di successi ma anche qualche ricordo amaro, come il crociato rotto prima del Mondiale del 2019 che l’ha costretta a saltare la competizione. Grande emozione, però, Cecilia l’ha provata con l’Europeo del 2025 che stasera la vedrà giocare contro l’Inghilterra, nella speranza di riscattarsi e magari volare in finale. Ma chi è il difensore della Juventus e della Nazionale e cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Cecilia Salvai è felicemente sposata dal 2019 con Marco Borgese. I due si sono detti “sì” proprio in quell’estate del Mondiale 2019, con una splendida cerimonia ad Asti. L’amore tra Cecilia e Marco è scoppiato grazie al calcio. “Ci siamo conosciuti ormai dieci anni fa su un campo da calcio – ha raccontato lei ai microfoni della Juventus – Il calcio per me è stato il mio primo grande amore basato su tanta passione. Abbiamo vissuto la storia di un grande amore con la Juventus insieme, io e Marco”.

Cecilia Salvai, chi è: l’amore con Marco esploso sui campi da calcio

Anche il marito di Cecilia Salvai lavora nel mondo del calcio. È stato infatti in passato un calciatore dilettante e, al momento del loro matrimonio, era membro dello staff della Fortitudo Mozzecane. Proprio sui campi da calcio è scoppiato il loro grande amore che ha portato poi alle nozze nel 2019. A Marco, Cecilia ha dedicato sempre parole d’oro, come in occasione del suo compleanno: “Crescere insieme a te è una delle cose più belle che potessero capitarmi” ha scritto al marito. Un amore che dunque va avanti negli anni e si arricchisce a mano a mano di nuovi emozionanti capitoli da scrivere insieme.