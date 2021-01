Cecilia, tata Tommaso Zorzi vs Cecilia Capriotti/ “Falsa e razzista”, lei diffida

Cecilia, la tata di Tommaso Zorzi contro Cecilia Capriotti, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020: cosa è successo tra le due? Una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, la Capriotti si è trovata attaccata da tata Cecilia, la tata di Tommaso Zorzi che sui social le ha dato della falsa e razzista. Parole pesantissime che la Capriotti ha commentato anche nel talk show Live non è la D’Urso precisando: “ha esagerato, mi ha fatto una propaganda negativa”. Non solo, la Capriotti ha anche precisato: “io non la conosco, non l’ho mai vista, non so perché mi di della falsa. Se vuole bene a Tommaso, dovrebbe aver notato che con me stava bene, rideva sempre- Lei non si è limitata a sottolineare che ho mentito sull’età, mi ha dato della razzista, mi ha attaccato gratuitamente e ha superato i limiti. Ha scritto delle volgarità, mi ha fatto una propaganda negativa”. Non è chiaro per quale motivo tata Cecilia abbia attaccato in questo modo l’attrice dalla “r” moscia.

Cecilia Capriotti pronta a diffidare tata Cecilia di Tommaso Zorzi

Le accuse di tata Cecilia a Cecilia Capriotti hanno fatto tanto discutere sui social e non solo. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ci è rimasta davvero male per le parole di tata Cecilia al punto che sta valutando se procedere per vie legali oppure no. “Cara tata Cecilia, vorrei sapere per quale motivo ce l’hai con me. Sei stata scorretta, maleducata e mi hai infamato. Vorrei delle scuse. Ne parlerò con Tommaso, ma sto temporeggiando per valutare se diffidarla o meno” ha detto la Capriotti riferendosi ai commenti social di Tata Cecilia che su Twitter aveva sottolineato la falsa età della ex vippona. “Cecilia ha sbagliato, ha 45 anni credo, quindi è più sorella che mamma, amore” il commento di tata Cecilia a cui la Capriotti aveva replicato precisando “intanto impara a scrivere italiano, vergognati per ciò che scrivi, quando uscirà Tommaso gli racconterò tutto, e spero che ti insegni un po’ di educazione, altri insulti e ti denuncio”.



