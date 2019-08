Cecilia vs Belen Rodiguez: sfida tra ‘panettoni’/ Al lato B della sorella risponde…

Cecilia Rodriguez sfida di ‘panettoni’ con la sorella Belen Rodriguez: dopo il ‘buon natale’ della sorella arriva la foto di Ignazio Moser, ma…questa volta è ben diversa. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez è in vacanza sul Monte Bianco e improvvisamente la vetta si trasforma in un ‘panettone’. Ignazio parla di ‘panettone’ con Cecilia che fraintende pensando che si stesse riferendo al suo lato b!. Una fraintendimento ironico che strizza l’occhio a quanto successo pochi giorni fa alla sorella Belen Rodriguez che, su Instagram, ha pubblicato una foto in costume con tanto di lato b in bella mostra che ha spinto il compagno Stefano De Martino a commentare ‘buon natale’. Poco dopo la stessa Belen ha risposto: ‘buon natale a te’ con tanto di occhiolino! A distanza di pochi giorni ecco che la parola ‘panettone’ spunta anche nelle foto dell’altra coppia Rodriguez. E’ solo un caso?

Ignazio Moser ‘panettone bianco’ e Cecilia Rodriguez “pensavo fosse il mio”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno trascorso delle bellissime giornate a Courmayeur tra visite ed escursioni. Non è una novità che il figlio di Francesco Moser sia un grande amante della montagna così su Instagram ha pubblicato una foto dedicata al Monte Bianco che ha soprannominato ‘panettone’. “Quel panettone bianco lì dietro é la cima più alta del Monte Bianco e ci tengo a chiamarlo Monte Bianco perché si sa che la cima più alta é italiana… quando i nostri cugini ci riporteranno la Monna Lisa può darsi che lo chiameremo Mont Blanc ma non credo comunque.Scherzi a parte giornata incredibile, alla portata di tutti che consiglio davvero tanto!!” ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello. Poco dopo arriva la replica della fidanzata Cecilia che scrive: “Pensavo che il panettone fosse il mio ajajajjajajaajjajaj”. Il commento di Chechu ha scatenato l’ilarità dei follower di Moser che hanno scritto: ” il tuo è il panettone d’oro…il più prezioso per Nachito!!!”, mentre c’è chi apprezza il loro ‘racconto di viaggio’: “viaggiare con gli stessi occhi e sentire il fascino dell avventura tra risate e curiosità ha un sapore particolare..Nacho hai una compagna di VITA eccezionaleGrazie a voi per averci reso partecipi di questa vostra avventura,come sempre mi fate(e non solo a me)scoprire dei posti veramente stupendi!Poi voi siete…VOI!”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “la loro bellezza sta nella semplicità”

Non è stato facile l’inizio della storia d’amore di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lei era impegnata con Francesco Monte, lasciato poi in diretta tv al Grande Fratello Vip, ma andando controcorrente e seguendo il suo cuore ha deciso di interrompere la storia con l’ex tronista per viversi nella casa il ciclista. Un amore che, a distanza di due anni, le sta dando ragione visto che sono una delle coppie più belle ed amate del piccolo schermo. Una storia che ha convinto davvero tutti, tra cui anche Nicole Mazzocato di Uomini e Donne che parlando dei due ha detto: “La loro bellezza sta nella semplicità, nell’essere umili e alla mano”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ignazio Moser (@ignaziomoser) in data: 22 Ago 2019 alle ore 10:06 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA