CECILIA ZAGARRIGO A TEMPTATION ISLAND VIP/ Da corteggiatrice a tentatrice

Cecilia Zagarrigo è la prima tentatrice ufficiale di Temptation Island Vip 2019. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne è pronta a ‘vestire i panni’ di tentatrice nella seconda edizione vip del famosissimo reality show dei sentimenti. A rivelare l’indiscrezione sarebbe stato Amedeo Venza che, suo suo profilo Instagram, ha rivelato che la giovane 24enne influencer sarebbe pronta ad entrare nel villaggio dei 6 concorrenti vip di quest’anno. La notizia sembrerebbe reale per due motivi: il primo che Andrea è un grandissimo amico di Cecilia, ma anche perchè da alcuni giorni la web influencer ha deciso di non pubblicare più nulla sui social. L’ultima foto, infatti, risale a circa 3/4 giorni fa, una scelta davvero insolita!

Cecilia Zagarrigo a Temptation Island Vip 2019

Stando alle prime indiscrezioni Cecilia Zagarrigo è pronta ad una nuova avventura televisiva: quella di Temptation Island. Si tratta di un ritorno in tv per la web influencer 24enne originaria di Torino, che in passato ha partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne. Dapprima ha corteggiato Oscar Branzani e successivamente a volerla in studio è stato Luca Onestini. Alla fine la bella influncer non è stata la scelta di nessuna, ma adesso è arrivato anche per lei il momento della sua persona rivincita partecipando alla seconda edizione di Temptation Island Vip 2 condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. La Zagarrigo è una studentessa universitaria di giurisprudenza e lavora come hostess per vari eventi. Durante il suo percorso all’interno degli studi del dating show di Canale 5 ha dimostrato di essere una ragazza decisa e determinata e alla ricerca del grande amore. Chissà che non possa incontrarlo proprio nel villaggio dei fidanzati!

Temptation Island Vip, Daniele Del Moro ha rifiutato

Se Cecilia Zagarrigo è pronta a partecipare come tentatrice alla nuova edizione di Temptation Island Vip, non è lo stesso per un altro volto noto del piccolo schermo. Parliamo di Daniele Del Moro, ex concorrente del Grande Fratello 16 che avrebbe rifiutato l’invito della produzione a partecipare come tentatore nella villaggio delle sei fidanzate vip. Una scelta forse dovuta al fatto che da poco ha concluso la sua controversa relazione con Martina Nasoni, la ragazza col cuore di latta e vincitrice del GF16 o semplicemente perchè impegnato in altri progetti. A confermarlo è stato il diretto interessato: “Ho già rifiutato” senza però aggiungere dettagli!



