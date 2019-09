Cecilia Zagarrigo/ Cosa ha colpito Stefano Macchi? (Temptation Island Vip)

Cecilia Zagarrigo ha un carattere molto simile a quello di Anna Pettinelli e forse è proprio questo che le ha permesso di avvicinarsi in fretta a Stefano Macchi. Il fidanzato della speaker per ora non ha dimostrato un interesse particolari nei confronti della Tentatrice, anche se ci sono stati diversi momenti divertenti per entrambi. Tanto che Anna ha vissuto una vera e propria crisi, smussata solo dalle compagne di viaggio. Cecilia è riuscita a colpire Stefano con il suo modo di fare estroverso, pronta al gioco e a fargli scherzi senza fine. Lo ha un po’ preso di mira, anche se solo in modo ironico, e in qualche modo ha risvegliato in Stefano un certo tipo di interesse. Nella puntata di debutto infatti lo abbiamo visto stare in disparte, ma l’arrivo di Cecilia ha cambiato tutto. Lei lo stuzzica, sa come attirare la sua attenzione e a creare momenti divertenti da vivere insieme. Come una breve lezione di doppiaggio, in cui ha lasciato che Macchi gestisse la situazione e che ha lasciato ad entrambi un piacevole ricordo. Anna ha scoperto tutto nel secondo falò ed è pronta a giurare che lo sguardo del fidanzato sottitenda un flirt in corso. Clicca qui per guardare il video di Cecilia Zagarrigo e Stefano Macchi.

Cecilia Zagarrigo, Temptation Island Vip: complicità con Stefano Macchi

La complicità fra Cecilia Zagarrigo e Stefano Macchi è piuttosto evidente e Temptation Island Vip non potrà che alimentare le occasioni da trascorrere insieme. Un ballo sensuale durante una serata al villaggio, ancora tante risate e forse qualcosa che vada oltre gli scherzi che abbiamo visto nella scorsa puntata. Cecilia non dà segno di agire come le altre Single, si tiene a distanza dal corteggiamento di tipo classico. Eppure Stefano in qualche modo l’ha conquistata, con il suo modo di fare bonaccione e tranquillo, ma anche pronto a divertirsi. Fa leva forse sulla sua tenerezza, con quell’aria da eterno cucciolone indifeso? Uno dei particolari più strani, subito notato dai fan sui social, è che la risata di Cecilia sia tra l’altro molto simile a quella della fidanzata di lui, Anna Pettinelli. Sarà quest’ultima a dare in escandescenza nella puntata di stasera: che cosa le mostrerà il nuovo video sul suo compagno? Date le sue reazioni fumantine, non possiamo dare per scontato che Cecilia e Stefano arriveranno a superare certi limiti. Forse basterà uno sguardo profondo a far scattare sull’attenti la nota speaker.

