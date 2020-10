Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli si sono lasciati/ “Non eravamo innamorati…”

Storia finita per Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli. Pochi mesi dopo la scelta a Uomini e Donne, la coppia ha deciso di separarsi non essendo riuscita ad innamorarsi. Tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne c’è sempre stata una forte attrazione fisica, ma l’amore vero non sarebbe mai nato. Ad annunciare l’addio è stata Cecilia che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha raccontato cos’è successo con Carlo confermando i rumors delle ultime settimane. “Non so sa dove partire perché non è una cosa che speravo accadesse. In questi giorni ho un po’ nascosto quello che sentivo dentro perché era giusto così. Non stavo bene, era giusto capirci un po’ di più prima di poter parlare. Oggi però siamo giunti ad una conclusione a cui siamo arrivati insieme, senza rabbia e senza rancore”, ha spiegato Cecilia con un pizzico di amarezza per la fine di una storia in cui credeva.

CECILIA ZAGARRIGO E CARLO PIETROPOLI SI SONO LASCIATI, L’ANNUNCIO SUI SOCIAL

E’ un annuncio doloroso quello di Cecilia Zagarrigo che, in Carlo Pietropoli, pensavo di aver trovato finalmente l’uomo giusto. Purtroppo, però, tra i due l’amore non è nato e, nonostante abbiano fatto di tutto per far funzionare le cose, alla fine l’addio è stato inevitabile. Nessun rancore, tuttavia, tra i due. “Sono stati 5 mesi bellissimi in cui ci siamo dati tanto, abbiamo provato a vedere come andavano le cose. Ma non sarò mai quella donna che resta quando non si sente amata abbastanza. Non può mai esserci in una coppia chi ama di più e chi ama di meno. L’amore è una cosa che ti scoppia dentro, che senti incondizionatamente e questa cosa non c’era da parte di entrambi”, aggiunge Cecilia. “Questo per dirvi che io e Carlo non stiamo più insieme ma ci vogliamo un gran bene. Non è finita male. Gli auguro di trovare la persona che riesca a renderlo felice”, ha concluso la Zagarrigo. “Chiaramente c’è stato un grande dispiacere perché ci credevamo entrambi. Credevamo in noi e in quello che siamo stati. L’importante è che non ci siamo lasciati male, ci vogliamo un gran bene e abbiamo stima l’uno dell’altra”, sono state le parole di Carlo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA