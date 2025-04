Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne amatissima da tutti per la sua simpatia, è diventata mamma della sua seconda figlia Matilde, nata solo una settimana fa. Da molti giorni i suoi follower aspettavano con ansia di scoprire come fosse andato il parto e quali fossero le sue prime impressioni, e finalmente l’ex partecipante del dating show di Maria De Filippi ha rotto il silenzio, sfogandosi con la sua fanbase e confidandosi sul momento delicato. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Su Instagram, Cecilia Zagarrigo condivide molto della sua vita privata, un punto di forza che l’ha sempre resa amatissima dai suoi seguaci. Quando non era ancora fidanzata, ironizzava spesso sugli uomini, mentre oggi è felicemente innamorata di Moreno Casamassima, padre delle sue due figlie Mia e Matilde. Oggi, Cecilia vanta una marea di seguaci: su Instagram se ne contano quasi un milione e proprio per la sua affezione nei confronti dei fan, non ha potuto evitare di sfogarsi, raccontando com’è andato il parto e tutte le sue sensazioni prima di dare alla luce la secondogenita.

Cecilia Zagarrigo dopo la nascita di Matilde: “Ero tipo drogata…“

“Ero molto agitata, avevo paura perché con Mia avuto fatto un cesareo d’urgenza che mi ha portato ad avere una serie di problemi anche a livello mentale importanti“, così inizia il racconto di Cecilia Zagarrigo, la quale si è detta felicissima per il cesareo programmato, dichiarando di essere finalmente pronta psicologicamente. “Ero tipo drogata“, ha spiegato, “l’anestesista mi raccontava, non sentì dolore, ma senti che stanno manovrando nella pancia, dietro avevo Moreno“. Nonostante le ansie e le paure, Cecilia Zagarrigo ha spiegato di aver vissuto un parto spettacolare e un’emozione unica. A differenza di come era andata per il primo parto, Cecilia ha vissuto la nascita della secondogenita in modo migliore, più rilassata. In più, ha tenuto a ringraziare la sua ostetrica che in tutto questo periodo l’ha aiutata a vivere il parto nel migliore dei modi.

