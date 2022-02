Cecilia Zagarrigo incinta dell’ex amico Moreno Casamassima/ La rivelazione post-Uomini e donne

Cecilia Zagarrigo, ex volto storico di Uomini e donne e Temptation island vip, torna a far parlare di sé per un’importante rivelazione sulla sua vita privata. Nel dettaglio, nel suo nuovo intervento social, l’ex corteggiatrice ed ex tentatrice fa sapere al web di essere incinta del primo figlio, frutto dell’amore sbocciato tra lei e un uomo che è nella sua vita da anni. Si tratta di un giovane imprenditore, che per molto tempo le è stato accanto come un fedele amico e che con lei ha scoperto da poco che a legarli fosse in realtà l’amore. Una rivelazione che giunge nella giornata in cui ricorre la festività degli innamorati, San Valentino, e che, com’era prevedibile che accadesse, ora suscita curiosità generale.

Cecilia Zagarrigo innamorata dopo Uomini e donne

Riattivatasi su Instagram in data 14 febbraio 2022, Cecilia Zagarrigo ha deciso di condividere con il web la notizia che a breve coronerà il suo sogno di mettere su famiglia. Lo ha fatto condividendo su Instagram un post, contenente una foto che la immortala insieme all’attuale compagno, Moreno Casamassima, il quale è stato al suo fianco per almeno 7 anni, scoprendo solo di recente che a legarli fosse l’amore e non l’amicizia. Un rapporto cresciuto anche con la complicità del lavoro che li teneva impegnati e in un certo senso divisi, così come rende noto Cecilia tra le righe del suo post: “Facevamo finta di niente, io con la mia vita e tu con la tua, sempre pronti ad esserci l’uno per l’altra ma con la speranza, in fondo, di iniziare ad esserci in un modo totalmente diverso”. La rivelazione, poi, prosegue con la Zagarrigo che svela di essere incinta del primo figlio, dell’imprenditore nonché suo ex amico e attuale compagno.

La mora influencer si dice al settimo cielo nel nuovo messaggio social ed appare quasi incredula di aver trovato l’amore in colui che in passato appariva ai suoi occhi come un amico per la pelle. Questo, dopo aver cercato l’amore della sua vita per ben tre volte a Uomini e donne, come corteggiatrice, e a Temptation island vip nei panni di tentatrice.

Uomini e donne, Cecilia Zagarrigo mostra l’ecografia della prima gravidanza

Il messaggio rivelatorio di Cecilia Zagarrigo post-Uomini e donne, poi, prosegue con una dedica d’amore destinata all’uomo che sta per renderla madre per la prima volta nonché la sua dolce metà: “Non so se sarò mai la madre perfetta, so solo che darò a nostro figlio tutto l’amore del mondo. Sei l’uomo che ho sempre voluto e sono sicura che sarai un padre meraviglioso!”.

Parole che fanno da descrizione ad una foto in cui Cecilia è immortalata mentre è avvinghiata al suo compagno e stringe tra le mani la prima ecografia della sua gravidanza in corso. E a margine del post rivelatorio, non si risparmiano le congratulazioni degli utenti del web per la neo coppia: in particolare si legge il messaggio della veterana di Uomini e donne, Ida Platano, “Io emozionata, congratulazioni”. E l’ex tronista di Uomini e donne, Sabrina Ghio, scrive: “Auguri”.



