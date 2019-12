Cecilia Zagarrigo/ “La rinascita” con Carlo? (Uomini e donne)

E alla fine sembra proprio che la rinascita di Cecilia Zagarrigo possa passare da Carlo Pietropoli. La pluricorteggiatrice di Uomini e donne è tornata in veste di corteggiatrice proprio del nuovo tronista del programma ma in molti il suo è solo un modo per arrivare per prima al trono quando questo “scempio” sarà finito, ma è davvero così? Possibile che Cecilia stia già pensando alla possibile scelta di maggio, o poco prima, ed un possibile trono magari da settembre? Troppo macchinoso anche per chi nel programma c’è già passato, sa come funziona e dedica il suo tempo a fare l’influencer sui social per arrotondare un po’. E allora eccoci qui a credere che forse Cecilia questa volta possa “rinascere” grazie a Carlo trovando l’amore cominciando dal suo punto forte, il fisico. Proprio la scorsa settimana i due si sono incontrati per un’esterna molto particolare…

CECILIA ZAGARRIGO HA GIA’ CONQUISTATO CARLO PIETROPOLI A UOMINI E DONNE?

Chi non ha visto Uomini e donne non sa ancora che Cecilia ha stupito Carlo Pietropoli che attendeva la bella corteggiatrice alla Spa ricevendo un bel due di picche. Con un biglietto la corteggiatrice l’ha invitato a rivestirsi per raggiungerla e bere un caffè insieme per fare due chiacchiere. La cosa ha colpito particolarmente il tronista che, una volta tornati in studio, ha ammesso di aver amato questa mossa e di avere un particolare feeling con lei: “Tra noi c’è quella cosa di sfida che io vorrei nella mia fidanzata!”. L’arrivo di Cecilia ha già destabilizzato Carlo che nei giorni scorsi aveva già ammesso un certo legame con un’altra corteggiatrice, Jessica. Come finirà tra loro? Lo scopriremo in studio oggi e nella prossima registrazione del trono classico prevista proprio per oggi pomeriggio.

