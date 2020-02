Cecilia Zagarrigo lascia Uomini e donne?/ Assente dopo la lite con Carlo ma…

Cecilia Zagarrigo lascia Uomini e donne? Questa è la domanda che tutti si faranno quando il programma prenderà il via su Canale5 mostrando lo studio senza la bella corteggiatrice di Carlo Pietropoli. Proprio nell’ultima puntata del programma i due hanno finito col litigare per via delle plateali reazioni di lei che, secondo il tronista e lo stesso opinionista che gli siede di fianco, non sono reali. Dopo l’ennesimo attacco e lo scontro, Cecilia Zagarrigo ha subito lasciato lo studio annunciando che non tornerà visto che il tronista dubita di lei. A quanto pare Carlo non è uscito e non le è corso dietro e non l’ha raggiunta nemmeno dopo la puntata mandando tutto in frantumi e spingendo Cecilia a non ripresentarsi in trasmissione. Proprio nella puntata di oggi sentiremo parlare di lei e del suo presunto abbandono di Uomini e donne ma in quale chiave?

CECILIA ZAGARRIGO LASCIA UOMINI E DONNE? LA REAZIONE DI CARLO PIETROPOLI…

Proprio dopo le prime scaramucce tra Carlo e Daniele Dal Moro per via di Ginevra, si tornerà a parlare proprio di Cecilia Zagarrigo tanto che Maria de Filippi annuncia che la corteggiatrice non c’è e che ha mandato un messaggio annunciando che non tornerà in trasmissione per via di quello che è successo. Carlo l’ha offesa e lei non vuole un uomo così accanto e ha preferito mandargli un messaggio così la lucina puntata addosso, come lui stesso le ha fatto notare lunedì scorso, non ci sarà. Cecilia Zagarrigo però non chiude del tutto la porta al tronista invitandolo a cercarla per avere delle spiegazioni. A questo punto è Daniele a invitare Carlo a raggiungerla se è quello che vuole.

