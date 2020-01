Cecilia Zagarrigo lascia Uomini e Donne?/ Lite con Carlo Pietropoli: “le persone…”

Cecilia Zagarrigo lascia il trono classico di Uomini e Donne? Dopo essere tornata nella trasmissione di Maria De Filippi per la terza volta corteggiando Carlo Pietropoli con cui sembravano esserci le premesse per una conoscenza che potesse trasformarsi in qualcosa di più. Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico in cui Daniele Dal Moro ha avuto un primo scontro, però, tra Cecilia e il tronista c’è stata una discussione in seguito alla quale la corteggiatrice ha lasciato lo studio. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Carlo, dopo la scorsa puntata, ha visto un filmato in cui Cecilia piangeva disperata in camerino. Dopo averla raggiunta, però, ha trovato una Zagarrigo più calma che, però, ha perso nuovamente la pazienza dopo averlo visto. Carlo ha così avuto la sensazione che Cecilia fingesse e l’ha apertamente accusata di recitare davanti alle telecamere. La discussione, tra i due, è andata così avanti in studio dove, dopo i commenti di Gianni Sperti e Lorenzo Riccardi che hanno notato una reazione sproporzianata all’accusa di Carlo, ha lasciato la trasmissione.

CECILIA ZAGARRIGO, LO SFOGO SUI SOCIAL DOPO LA LITE CON CARLO A UOMINI E DONNE

Di fronte alla decisione di Cecilia Zagarrigo di lasciare lo studio nel corso della registrazione, Carlo non l’ha seguita restando al proprio posto. Quello della corteggiatrice, dunque, sarà un addio definitivo o il tronista andrà a riprenderla nel corso della settimana? Un confronto tra i due potrebbe esserci nel corso dei prossimi giorni, ma nel frattempo, la Zagarrigo si è lasciata andare ad uno sfogo sui social. Subito dopo la registrazione, infatti, Cecilia ha pubblicato una storia su Instagram in cui si legge: “le cose bisogna meritarle. Le persone di più“. Un messaggio chiaro e diretto quello di Cecilia che, pare, non aver gradito il cambiamento repentino di Carlo nei suoi confronti. Ancora una volta, dunque, l’avventura di Cecilia a Uomini e Donne si concluderà con un nulla di fatto?

