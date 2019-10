Cecilia Zagarrigo/ “Lite” con Anna Pettinelli: “Se mi senti scappa!” (Uomini e Donne)

Cecilia Zagarrigo si è fatta notare per essere stata la “tentatrice” di Stefano Macchi, il fidanzato di Anna Pettinelli. La coppia sarà ospite oggi della nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, in onda dalle 14.45 circa con Maria De Filippi. Insieme a loro, proprio la ex corteggiatrice che avrà perfino modo di battibeccare con la speaker radiofonica. Dopo averla fatta entrare, la Pettinelli ne ha subito criticato il vestitino molto striminzito: “Ecco si è messa la prima cosa che le è capitata”, si legge sul VicoloDelleNews che ha diffuso le anticipazioni. Maria De Filippi però ha voluto difenderla, sostenendo che se lei avesse un fisico del genere se ne andrebbe in giro nuda. Ecco quindi, cosa riporta il portale: “Cecilia inizia a parlare dicendo che da un lato ha trovata la speaker esagerata in certe cose perché alla fine non c’era nulla, lì la Pettinelli si è un po’ innervosita e hanno iniziato a battibeccare. Cecilia la accusava di non farla mai finire di parlare e che con lei non poteva comportarsi come ha fatto con Stefano al falò che lo ha messo subito a tacere”.

Cecilia Zagarrigo battibecca con Anna Pettinelli

Anna Pettinelli, scontrandosi con Cecilia Zagarrigo, ha anche affermato “che Stefano è il suo fidanzato e i suoi atteggiamenti li gestisce lei”. La ex tentatrice di Temptation Island Vip ha aggiunto che Macchi nel villaggio è stato il suo punto di riferimento. “Non c’è stata mai malizia in quello che ha fatto anzi: ridevano e scherzavano tutto il tempo ma senza secondi fini – si legge ancora sul Vicolo – lei non ha mai pensato di rubare il fidanzato a nessuno e se si è messa a piangere quando ha saputo che lui doveva andare via era per il bel rapporto che avevano instaurato, poiché ogni giorno lì dentro sembra un mese ma niente di più”. Lo stesso di discorso ha fatto anche Stefano Macchi, presente al fianco della fidanzata. “Cecilia è niente più di un’amica. Se fossimo a scuola sarebbe la compagna di banco simpatica con cui ti diverti a tirare le palline di carta”, ha ribadito anche intervistato da TV Sorrisi e Canzoni. Gianni Sperti intanto, dopo aver sentito le parole della ragazza ha avuto modo di attaccarla sostenendo che le sue lacrime fossero dettate da un’attrazione e non un affetto.

