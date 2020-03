Cecilia Zagarrigo piange a Uomini e Donne/ Carlo Pietropoli sott’accusa: Lorenzo…

Cecilia Zagarrigo è tornata a corteggiare Carlo Pietropoli che, nella scorsa puntata del trono classico di Uomini e Donne, l’ha raggiunta a Milano per un chiarimento. Cecilia ha così deciso di tornare in trasmissione tendando per tentare di conquistare il cuore del tronista, ma anche la sua fiducia. Tuttavia, nella puntata odierna del dating show di canale 5, Cecilia avrà una brutta sorpresa pur avendo aperto il suo cuore a Carlo. In esterna, la corteggiatrice non è riuscita a trattenere le lacrime affermando di aver avuto paura di perderlo e di tenere molto a lui, ma di non riuscire ad esprimersi come vorrebbe perchè non è abituata a sentirsi importante per una persona. Quella di Cecilia sarà una vera e propria dichiarazione. Nell’esprimere i propri sentimenti, Cecilia si commuoverà. Nonostante l’ammissione della Zagarrigo, però, come si legge nelle anticipazioni del Vicolo delle News, Carlo sarà un “pezzo di ghiaccio”.

CECILIA ZAGARRIGO PIANGE A UOMINI E DONNE, LA REAZIONE DI CARLO PIETROPOLI SCATENA LE CRITICHE

In studio, Cecilia Zagarrigo ammetterà di essere molto delusa da Carlo Pietropoli che, con il suo atteggiamento, l’ha fatta sentire “mortificata”. Cecilia, infatti, spiegherà che si sarebbe aspettata un abbraccio da parte di Carlo che, invece, di fronte alle sue lacrime, è rimasto inpassibile. A dare man forte a Cecilia sarà Lorenzo Riccardi che accuserà il tronista di avere un cuore di pietra. Pietropoli, però, rigetterà al mittente l’accusa spiegando la sua reazione. La giustificazione di Carlo, però, non convincerà Lorenzo che dirà senza mezzi termini tutto ciò che pensa del percorso del tronista dando il via ad un battibecco.

