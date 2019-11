Cecilia Zagarrigo/ Ritorno a Uomini e Donne per Carlo Pietropoli: web spaccato

Non c’è due senza tre per Cecilia Zagarrigo. L’ex tentatrice di Temptation Island Vip che ha messo in crisi la storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, torna a Uomini e Donne come corteggiatrice per la terza volta. Dopo aver corteggiato Oscar Branzani che poi scelse Eleonora Rocchini, dopo essere stata chiamata in trasmissione da Luca Onestini che poi scelse Soleil Sorge, Cecilia Zagarrigo è tornata a Cinecittà per rimettersi nuovamente in gioco. Ancora single nonostante sia bellissima e non le manchino i corteggiatori, Cecilia ha deciso di cercare l’amore a Uomini e Donne dove sono nate tante bellissime storie d’amore coronate con il matrimonio e la nascita di figli. Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, così, la Zagarrigo scenderà le scale per corteggiare il nuovo tronista, Carlo Pietropoli. Stavolta, Cecilia riuscirà ad innamorarsi?

CECILIA ZAGARRIGO TORNA A UOMINI E DONNE: IL WEB SI SPACCA

Il ritorno di Cecilia Zagarrigo a Uomini e Donne spacca il popolo del web. Sul profilo Instagram della corteggiatrice, infatti, ci sono diversi utenti che criticano la scelta di Cecilia di tornare, ancora una volta, nella trasmissione di Maria De Filippi. “Ma quanto sei ridicola…trovati un fidanzato nel tuo paese“, scrive una ragazza. “Infatti sono nel mio paese”, risponde Cecilia associando una faccina che ride. “Intendevo a Torino non a Roma negli studi di Mediaset“, replica ancora la ragazza a cui, stavolta, rispondono altre followers della Zagarrigo che difendono la scelta di Cecilia di provare a cercare l’amore in tv ancora una volta. “Invece fa bene, secondo me avrebbe fatto ancora meglio da tronista”, “e che male fa? In quel programma passano tante fintone senza nessun carisma, lei ci tenta almeno è simpatica e divertente”, “la gelosia è una brutta bestia… vorresti essere al suo posto eh eh eh !!! E cosa c’è di male se aspira alla televisione? Perché vuoi dirmi che chi va a U&D va solo ed esclusivamente per trovare l’amore????? Ma per favore…dai… Comunque a me Cecilia Zagarrigo piace molto, bella simpatica e molto piacevole da vedere e ascoltare”, scrivono altre utenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA