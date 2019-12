Cecilia Zagarrigo/ Uomini e Donne: per la terza volta in studio, sarà quella buona?

Cecilia Zagarrigo ci prova ancora. Dopo due volte nel ruolo di corteggiatrice di Uomini e Donne ed una come tentatrice di Temptation Island Vip, l’influencer oggi pomeriggio scenderà le scale per cercare di conquistare il cuore di Carlo Pietropoli, il nuovo tronista alla ricerca di dinamiche utili. “A corteggiarlo scende anche Cecilia Zagarrigo che sembrava il remake della scesa in studio di Giulia De Lellis, infatti se ne è uscita subito con l’espressione: “Sei uno stronxo””, scrive il VicoloDelleNews regalando le primissime anticipazioni in merito. La prima volta negli studi Elios per Cecilia risale al trono di Oscar Branzani, il napoletano che ha scelto Eleonora Rocchini. Successivamente, la mora ci ha riprovato cercando di conquistare il cuore di Luca Onestini che ha scelto Soleil Sorge. Se con il primo non c’era stato particolare coinvolgimento, con l’ex gieffino il trasporto (specie fisico) è stato più che evidente: ” Luca Onestini lo avevo già visto sin da quando faceva il corteggiatore. Esteticamente ho sempre pensato fosse un bel ragazzo, ma vedevo comunque che aveva intrapreso già due percorsi. Caratterialmente sicuramente mi incuriosiva il suo essere un po’ “sfuggente”, non faceva mai capire da che parte voleva stare”, aveva commentato la ragazza intervistata da NewsUeD.com.

Cecilia Zagarrigo cambia idea e torna a Uomini e Donne: le passate dichiarazioni

Intervistata dal VicoloDelleNews, sempre nello stesso anno, dopo la scelta di Luca Onestini, Cecilia Zagarrigo aveva risposto alla domanda “torneresti per la terza volta o accetteresti il trono?”: “Le mie due esperienze non sono paragonabili. La prima me ne sono andata per mancanza di interesse da parte sua e per la poca voglia di farmi trattare in un certo modo da una persona che di me aveva capito ben poco. Quest’ultima esperienza mi rimarrà per sempre nel cuore, perché io mi sono “presa” per davvero e non per gioco. Basta però corteggiare, non ne posso più… sono pur sempre una donna e piacerebbe anche a me che qualcuno ogni tanto mi dimostrasse qualcosa…”. Cecilia quindi, non aveva intenzione di tornare come corteggiatrice: come mai ha cambiato idea? Discorso simile, per Temptation: “Tentatrice no, come ruolo non mi si addice proprio, per come sono fatta… almeno penso…”, aveva raccontato al Vicolo nel 2017. Idee chiare…

