Cecilia Zandalasini lancia Go Far Together/ Condividere storie di basket su Instagram

Cecilia Zandalasini lancia GoFarTogether via Instagram: di cosa si tratta? Spieghiamo: con un post pubblicato sulla pagina personale del social, la ventiquattrenne giocatrice di basket ha invitato fan e appassionati a condividere le loro storie riguardanti la pallacanestro: tema quasi libero, basta che si possa condividere l’amore per la palla a spicchi perché “è difficile stare lontani dalle cose che ami” ha detto Cecilia. Elemento di punta della nostra nazionale, dal 2018 giocatrice del Fenerbahçe dopo aver vinto il titolo WNBA con le Minnesota Lynx, la ragazza di Broni ha espresso quello che è il sentimento di tanti atleti che, a causa della pandemia da Coronavirus, sono stati costretti a fermarsi senza poter scendere in campo. “Ti sembra quasi di non essere te stesso, come se ti mancasse sempre qualcosa” ha ammesso la Zandalasini, che ha anche detto di non mai passato due mesi consecutivi senza giocare una partita.

CECILIA ZANDALASINI LANCIA GO FAR TOGETHER

“La giornata in qualche modo è passata, però che fatica: senza nemmeno un ultimo allenamento o un’ultima partita”. E’ questo il motivo per cui Cecilia, sia pure con un pizzico di nostalgia come anticipato, condivide la gioia “di giocare questo sport con persone che hanno la nostra stessa grande passione”. Ha poi proseguito dicendo che la cosa più bella della sua carriera da giocatrice di basket risiede nelle persone incontrate: “Sono le storie e i momenti unici che ho condiviso con loro a renderle speciali”, ed è per questo motivo che oggi Cecilia chiede a loro di raccontarsi, di aprire il cuore, di rendere partecipe lei e tutti gli altri: un modo per combattere la tristezza dell’attività ferma ma anche per abbracciarsi idealmente nel corso della pandemia. Dicevamo che il tema è quasi libero: i ricordi devono riguardare “il momento più speciale che hai passato con i tuoi compagni di squadra”.

Bisognerà utilizzare l’hashtag #GoFarTogether, da cui appunto il nome dell’iniziativa lanciata dalla ventiquattrenne, e taggare Cecilia nei post o nelle Instagram Stories (l’account è ceciznd): la cestista della nostra nazionale ha anche riservato un premio per le storie migliori perché, al termine della settimana iniziata oggi, sceglierà 24 delle persone che avranno postato la storia secondo lei migliore o più significativa (24 come i secondi di tempo massimo per tirare a canestro o come l’età di Cecilia, ma questo lo abbiamo aggiunto noi) e si metterà in contatto con ciascuno di loro “per una sorpresa speciale”. Non è dato di sapere quale sia, ma la sfida è lanciata: a questo punto si tratta di scorrere il libro dei ricordi, mettersi d’impegno e provare ad emozionare la nostra Cecilia Zandalasini.



