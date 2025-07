Chi è Cecily, moglie di Paul Mario Day: sempre al fianco del primo cantante degli Iron Maiden e musa ispiratrice nella sua storia musicale.

Paul Mario Day non ha forse scritto la parte leggendaria che riguarda la carriera degli Iron Maiden; la sua scomparsa ci riporta però ad un aspetto tutt’altro che marginale. Lui, agli albori – frontman per 10 mesi – ha avuto l’onere e l’onore di portare avanti la gavetta della band intonando i primi brani; primo cantante dello storico gruppo heavy metal e la notizia della morte non può che determinare un cordoglio generale tra appassionati, ex colleghi e grandi affetti. Forte il dolore di sua moglie Cecily, sempre lontana dalla luce dei riflettori ma una costante nella vita del compianto cantante; insieme si erano trasferiti in Australia negli anni ottanta e da allora hanno coltivato il loro amore senza cercare mai le luci della ribalta.

Com’è morto Paul Mario Day: primo cantante degli Iron Maiden/ Il calvario della malattia terminale

Chi è Cecily, moglie di Paul Mario Day: “Una lettera d’amore e una promessa”, l’ultima dedica del cantante prima della scomparsa

Sulla vita privata e professionale di Cecily – moglie di Paul Mario Day – non si hanno particolari informazioni; sappiamo però che la donna ha avuto un ruolo centrale nella vita del cantante non solo negli ultimi anni alle prese con la malattia ma in generale lungo il corso del suo processo artistico. Sua prima fan, sempre al suo fianco nei momenti difficili e soprattutto musa ispiratrice; diversi brani nel tempo sono nati proprio dal sentimento che li legava dagli anni settanta e spicca in particolare l’ultima canzone scritta da Paul Mario Day quando già era alle prese con la malattia: ‘Unwanted guest’, dedicata proprio a sua moglie Cecily.

Come sta Phil Collins: indiscrezione choc sul peggioramento della malattia/ “Ricoverato in un hospice”

“Una lettera d’amore e una promessa”, queste le parole scelte da Paul Mario Day – come racconta AlFemminile – per descrivere la canzone scritta nel periodo della malattia e dedicata a sua moglie Cecily. La miglior forma di ringraziamento, con l’arte immortale della sua passione: la musica. Una dedica che ora sarà colonna sonora per la donna quando dovrà far fronte alla nostalgia, al dolore della perdita. Proprio a lei sono andati i primi pensieri dei ‘The Sweet’, ovvero l’ultima band nella quale ha militato Paul Mario Day. Nel messaggio di cordoglio, si sono stretti alla moglie Cecily, sicuramente consapevoli di quanto abbia lottato al suo fianco in queste settimane difficili.