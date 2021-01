Cecily Tyson è morta/ La star di Pomodori verdi fritti si è spenta a 96 anni

Cecily Tyson è morta. Un altro duro colpo per il mondo del cinema che proprio nelle scorse ore si è ritrovato a dire addio ad un’altra grande star del cinema americano, Cloris Leachman. Questa volta è toccato alla star di Pomodori verdi fritti che si è spenta a 96 anni proprio nelle scorse ore. Il grande pubblico, e gli appassionati delle serie tv, l’hanno conosciuta nei panni della mamma televisiva di Annalise Keating nella fortuna serie tv di Netflix “How to get away with murder”. Icona per due generazioni di attrici di colore e protagonista, Cecily Tyson è nata a New York, nel sobborgo di Harlem, da genitori immigrati dai Caraibi. I suoi esordi sono legati al mondo della moda ma poi è stato un attimo vederla sul palco e sul set al cinema per una lunga carriera che è andata avanti per più di 70 anni con tanto di premi importanti, Oscar compreso nel 1973, per “Sounder”.

Cecily Tyson è morta, chi era la star di Pomodori verdi fritti?

Proprio tre anni fa, Cecily Tyson aveva ottenuto dall’Academy un Oscar alla carriera per ciò che ha rappresentato per gli artisti afroamericani perché il suo impegno sociale è sempre stato sotto gli occhi di tutti. Ha spesso rifiutato ruoli all’ombra di clichè razziali e ha sempre lottato con il razzismo a favore della giustizia sociale. Proprio il mese scorso ha festeggiato i suoi 96 anni con un libro di memorie che è uscito qualche giorno fa. Per molti addetti ai lavori è stato proprio il suo impegno e la sua voglia di cambiare le cose che ha spianato la strada alle attrici di colore che oggi dettano regole in tv e al cinema come Angela Bassett, Whoopi Goldberg, Halle Berry, Viola Davis o Lupita Nyong’o.



