Cedolare secca 2023/ Aliquote e condizioni per usufruire del regime fiscale agevolato

La cedolare secca del 2023 è una misura fiscale che possiamo definire “agevolativa“, nei confronti dei proprietari di appartamento, che mettono in locazione la loro casa. Si tratta della possibilità di poter pagare soltanto il 10% oppure il 21%, in base ad alcune condizioni che come abbiamo detto, potrebbero variare.

SUPERBONUS/ Il governo dice stop ma sul "come" è nebbia fitta

Anziché calcolare le tasse sul reddito totale, il beneficio della cedolare secca è di tener conto soltanto delle imposte associabili al canone di locazione. Per comprendere meglio la situazione, vedremo di seguito come vengono suddivise le aliquote e la loro ripartizione.

Cedolare secca 2023: la suddivisione delle aliquote

Di norma, la cedolare secca 2023 prevede il pagamento dell’aliquota basata sul canone di locazione (annuo), che ammonta al 21%. Tuttavia, il titolare di immobili, potrebbe beneficiare del 10% in alcuni casi specifici, ecco quali:

Rottamazione cartelle, come sapere quanto si deve pagare/ Quali si possono cancellare

Nei comuni in cui vi sono poche unità abitative (secondo l’articolo 1, comma 1, lettere A e B), del Decreto Legge 551/1988). Nello specifico, i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia (e limitrofi).

(secondo l’articolo 1, comma 1, lettere A e B), del Decreto Legge 551/1988). Nello specifico, i comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia (e limitrofi). Comuni aventi alta densità abitativa, secondo quanto individuato dall’organismo governativo (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), CIPE.

Solitamente, l’aliquota del 21% è applicabile ai contratti a “canone libero“. Mentre, per quelli a “canone concordato“, l’aliquota può essere ancor più agevolata, al 10%. In questi casi la formula più comune è il 3 + 2.

Congedo parentale 2023/ Fino all'80% di indennizzo, ma solo in certi casi

È altresì possibile, usufruire dell’aliquota agevolata in cedolare secca nel 2023, sottoscrivendo un contratto di locazione agli studenti fuori sede, proponendogli un contratto transitorio, fino ad un massimo di 18 mesi.

Cedolare secca 2023: suddivisa per unità immobiliari

La cedolare secca 2023 può essere applicata alle unità abitative appartenenti alle categorie A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici oppure studi privati), purché valgano come “abitazione”. In caso di contratto per immobile non abitativo, ecco quali condizioni deve soddisfare per applicare il regime fiscale agevolato:

La locazione dev’essere firmata da ambe le parti contrattuali; Nel contratto di affitto di pertinenza, venga specificata la locazione dell’immobile abitativo; Vincolo pertinenziale con immobile abitativo già locato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA