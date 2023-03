Cedolare secca per locali commerciali/ In attesa dell’approvazione: cosa cambierebbe?

Destinare la cedolare secca per locali commerciali, era un’opzione che era stata già presentata qualche anno fa, precisamente nel 2019. Ad oggi invece, si tratta di un regime facoltativo che è molto usato dai locatori di immobili (privati). Dunque, ad esclusione di esercizi professionali, d’arte oppure di impresa.

La prossima riforma fiscale vorrebbe introdurre la possibilità, di far applicare la cedolare secca, anche alle attività commerciali. Oggi per poter aderire a questa scelta, è sufficiente compilare il modulo RLI, che contiene tutte le direttive per poter spedire adeguatamente la domanda.

Cedolare secca per locali commerciali: cosa cambierebbe?

La cedolare secca per i locali commerciali – come già anticipato – era stata resa possibile e in via eccezione nel 2019. L’intenzione della nuova riforma fiscale è quella di rendere questa scelta strutturale.

Stando alle parole e le intenzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’idea è quella di semplificare la fiscalità italiana, dando possibilità a chi percepisce qualsiasi reddito, di poter standardizzare le procedure, senza distinzione – in questo specifico caso – di contratti per privati oppure per immobili destinati ad attività d’impresa.

Un’idea che secondo noi funzionerebbe, visto che in questo modo la cedolare secca diventerebbe applicabile non solo per gli immobili destinati ad uso abitativo, ma anche per coloro che vorrebbero aprire un’attività commerciale, e magari a queste condizioni si creerebbe un giro d’economia molto più rapido.

Per poter comprendere se ciò avrà luce, non ci resta che aspettare l’uscita degli eventuali decreti legislativi di attuazione della delega di Legge.

La cedolare secca – anche se indirettamente – consentirebbe ai proprietari di immobili, di ridurre il canone di locazione ampliando la platea di beneficiari (imprese e privati), visto che per chi percepisce un reddito annuo oltre i 15 mila euro, abbatterebbe almeno il 40,5% delle imposte.

Ecco perché ci auguriamo vivamente che la cedolare secca per locali commerciali venga confermata al più presto.











